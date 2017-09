Intel ontwikkelt zelflerende chip Loihi voor versnelde ontwikkeling AI

Hardware

Intel heeft een chip ontwikkeld die de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie wellicht kan versnellen. Loihi is ontwikkeld op basis van het menselijk brein. De werking van de hersenen worden gesimuleerd en aan de hand daarvan zouden de netwerken die de chip aandrijft behoorlijk flexibel moeten zijn.

Dat heeft Intel vandaag bekend gemaakt. Intel baseerde zich voor de ontwikkeling van de processor op de manier waarop het menselijk brein werkt. Het gaat om een neuromorfische chip, waarbij een hoge mate van flexibiliteit van groot belang is. Sterker nog, bij deze specifieke chip, kan op basis van bepaalde data ook een bepaalde conclusie getrokken worden door de software.

De Loihi-chips zelf

De Loihi-chip zelf is gemaakt met behulp van het 14nm-proces. Deze is gebouwd met een netwerk met maar liefst 130.000 ‘neuronen’, die 130 miljoen synapsen kunnen simuleren. Elke kern kan samenwerken met andere kernen, waarmee de werking op die van het menselijk brein lijkt.

De Intel Loihi chips zijn zo gemaakt dat machines zo autonoom mogelijk kunnen werken. Deze kunnen zich in real time aanpassen, zonder te hoeven wachten op door mensen gebouwde updates. Door die hoge autonomie en het zelf aanpassend vermogen, werken de chips dus een stuk sneller dan hun reguliere broertjes en zusjes.

Toekomstvisie Intel

Intel gelooft net als veel andere bedrijven in het potentieel van kunstmatige intelligentie. De gedachte is dat AI de samenleving op talloze en ondenkbare manieren kan veranderen. De hoop en het geloof is dat AI de wereld beter kan maken, door extreem complexe materie op te kunnen lossen. Echte AI kan bijvoorbeeld helpen bij de ontwikkeling van kernfusie, waar zeer complexe berekeningen voor nodig zijn.

De Intel Loihi chips zullen in de eerste helft van 2018 gedeeld worden met universiteiten en onderzoeksinstituten in een poging de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie zo in een stroomversnelling te brengen.