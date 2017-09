Epson investeert 585 miljoen euro in inkjettechnologieën

Business

Epson laat in een persbericht weten 585 miljoen in te zetten voor de ontwikkeling en productie van zakelijke inkjettechnologieën. Een opvallende stap, zo geeft het bedrijf zelf ook aan, gezien de krimp die de markt volgens analisten doormaakt. Epson verwacht echter verdere groei voor de rest van 2017 en de jaren daarna.

Het bedrag van 585 miljoen euro zal bij twee andere onderdelen terechtkomen. Bijna 400 miljoen gaat naar nieuwe productiefaciliteiten in Japan en andere markten. Het andere gedeelte gaat naar de ontwikkeling van de PrecisionCore-inkjettechnologie in de komende drie jaar. PrecisionCore kent tot drie keer hogere spuitkopdichtheid dan conventionele piëzo-printkoppen van Epson. De technologie moet sneller, van hogere kwaliteit, betrouwbaarder, flexibeler en meer schaalbaar zijn.

Het optimisme van Epson komt mede voort uit voorspellingen van IDC, waar het bedrijf regelmatig naar verwijst. Volgens IDC zal de algehele inkjetmarkt tot 2021 een groei van 5,6 procent (gecumuleerde jaarlijkse groei) in West-Europa doormaken. Een belangrijk gegeven aangezien Epson zich wil richten op een groter marktaandeel van de zakelijke afdruksector in EMEA.

De impact van inkjet op de kantoormarkt, zowel in de zwart-wit als de kleurencategorie, zal volgens IDC blijven groeien ten koste van de productie en het marktaandeel van laserapparaten. Deze zullen wel krimpen, respectievelijk met 5,1 procent en 4,3 procent.

Stappen Epson

Epson blijkt ook te moeten investeren als er gekeken wordt naar het marktaandeel zoals IDC projecteert. In het eerste kwartaal van 2015 bezette het bedrijf nog 25 procent van de zakelijke inkjetmarkt, terwijl er in het eerste kwartaal een aandeel van 40 procent te zien was.

Volgens Epson zorgt inkjettechnologie voor een omwenteling in volledige marktsegmenten zoals mode en decoratieve textielafdrukken. Afdrukken zijn door de technologie in kleine productievolumes mogelijk en kosten en afval worden door inkjet verminderd.

Tegelijkertijd blijft Epson ook andere producten uitbrengen. Zo was recentelijk op Techzine te lezen dat Epson een nieuwe zakelijke scanner lanceert, de DS-410. Belangrijk aan dit apparaat is de extra bescherming voor originele documenten en de detectie van dubbele invoer.