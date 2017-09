Western Digital vraagt om rechterlijk verbod verkoop chipafdeling Toshiba

Business

Western Digital heeft vandaag bekend gemaakt dat het een rechterlijk bevel wil dat de verkoop van de chipafdeling van Toshiba aan een rivaliserend consortium voorkomt. Daarmee loopt de zaak, die al maanden voor fikse strubbelingen tussen de twee bedrijven zorgt, nog hoger op.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag na bericht van Western Digital. Toshiba koos een bod van Bain Capital, dat samen met een hele reeks andere bedrijven bereid was 15 miljard euro neer te tellen voor de overname van Toshiba’s aandeel in de chipafdeling. Ondanks dat de deal praktisch rond is, moet een van de belangrijkste partijen, Apple, nog akkoord geven voor bepaalde voorwaardes.

Western Digital wil inspraak

Western Digital geeft aan dat er geen enkele deal gesloten mag worden zonder zijn expliciete toestemming. Het bedrijf nam enkele jaren geleden SanDisk over en verwierf daarmee een belangrijk aandeel in de chipafdeling die voor de andere helft van Toshiba is.

Sinds Toshiba eerder dit jaar in de problemen kwam door het faillissement van zijn Amerikaanse nucleaire tak, zoekt het naar een manier om die fikse verliezen te compenseren. De verkoop van zijn aandeel in de chipafdeling is daarbij van cruciaal belang. Heel eenvoudig zijn die gesprekken tot nu toe niet geweest, want niet alleen wil Western Digital inspraak, ook vindt de Japanse overheid dat het Toshiba-aandeel in Japanse handen moet blijven. Het bod van Bain Capital komt daaraan tegemoet.

Lang proces

De zaak die Western Digital begonnen is, kan nog lang gaan duren. Volgens Reuters kan deze week een panel van drie rechters samengesteld worden, maar hebben zij wellicht tot eind dit jaar nodig om tot een oordeel te komen. Dat terwijl Toshiba de afdeling zo snel mogelijk verkocht wil hebben, om te voorkomen dat het een tweede jaar in het rood staat. Mocht dat laatste wel gebeuren, kan het bedrijf van de Japanse beurs gehaald worden. Deze nieuwe zaak maakt het extra vervelend voor Toshiba, want een definitieve uitspraak wordt niet voor 2019 verwacht.

In een statement laat Western Digital weten tot deze aanklacht gekomen te zijn doordat het teleurgesteld is over de keuze van Toshiba voor Bain Capital. Het gaat om een consortium waar concurrenten van Western Digital bij zitten en dat vindt het een zorgelijke ontwikkeling. Ook laat Western Digital weten van mening te zijn dat het zelf genoeg concessies heeft gedaan en dat het die ook van Toshiba mag verwachten.

Een reactie van Toshiba is er nog niet, maar bemoedigend is het nieuws niet.