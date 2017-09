Televisiegigant CBS minet cryptovaluta in het geheim met CPU’s van bezoekers

Security

Eén van de grootste Amerikaanse televisiezender, CBS, blijkt in het geheim de processors van bezoekers van bepaalde websites te hebben gebruikt voor het minen van cryptovaluta. De televisiegigant toont zijn abonnees geen notificatie of verzoek om dergelijke software te draaien.

De praktijken zouden plaats hebben gevonden op twee officiële websites van Showtime, dat onder CBS valt. Het gaat volgens beveiligingsanalist Troy Mursch om Showtime.com en Showtimeanytime.com, zo schrijft The Next Web. Mursch berichtte over het gebruiken van de CPU’s naar aanleiding van een tip van Twitter-gebruiker SkensNet.

Door de miner werd er in sommige gevallen gebruikgemaakt van 60 procent van de processorcapaciteit. Dit gebeurde als Showtimeanytime.com inactief binnen de browser gedraaid werd. Met de mining-software maakte CBS Monero coins aan. Deze kwestie is pijnlijk voor de zender aangezien ook bijvoorbeeld het illegale The Pirate Bay CPU’s gebruikt van bezoekers voor cryptominers.

De software is inmiddels van de website gehaald, maar Mursch maakte screenshots van de source code waarin het gebruik van de miner te zien is. Daaruit blijkt dat er op de websites van de televisiezender Coinhive geïnstalleerd was, een JavaScript-oplossing die ook The Pirate Bay gebruikte. Ook onder malware-ontwikkelaars is Coinhive populair. Zij willen hiermee de computerkracht van een doelwit gebruiken voor het minen van munten.

The Next Web vroeg zowel CBS als Showtime om een reactie, maar heeft nog niets van de bedrijven gehoord. Het is onduidelijk of er sprake is van opzet bij de televisiezender. Waarschijnlijk zijn de twee websites gehackt door cybercriminelen, aangezien dergelijke bedrijven vaak niet op zo’n wijze bezoekers willen misbruiken. De screenshots van de code zijn hieronder te bekijken.