HPE brengt flexibel betaalmodel naar Azure Stack

Services

Het zal voor klanten van Hewlett Packard Enterprise (HPE) mogelijk worden om voor Azure Stack-onderdelen op eigen servers te betalen met een consumptie-afhankelijk betaalmodel. Daardoor moet het draaien van een publieke cloud zo kostenefficiënt mogelijk zijn, zo valt te lezen in het persbericht.

De HPE ProLiant servers kunnen per direct Microsoft’s cloud-in-a-box draaien. Dit onderdeel richt zich op het repliceren van Azure’s mogelijkheden binnen een eigen datacenter van een bedrijf. Door de stap kunnen klanten HPE Flexible Capacity inzetten, zodat ze kunnen af- en opschalen en alleen betalen voor hetgeen wat echt gebruik wordt. Toch is er een minimum betaling waaraan de gebruiker dient te voldoen.

Volgens het bedrijf levert deze stap cloudsnelheid en economieën on-premises, in vergelijking met de kosten van public clouds. ProLiant maakt ook gebruik van HPE Oneview, een infrastructuurmanagement-dashboard voor het beheren van software updates en monitoren van systeemstatussen.

IT-afdelingen die HPE ProLiant voor Azure Stack inzetten, kunnen kiezen voor tussen de vier tot 12-node configuraties (in enkele increments of blokken van vier) en processors die ontworpen zijn voor specifieke types workload.

DXC Technology biedt de mogelijkheid om de Azure Stack-onderdelen van een bedrijf te beheren, terwijl Veeam vanaf het eerste kwartaal van 2018 een data-availability-platform aanbiedt. Andere partners zijn Capgemini-dochteronderneming Sogeti, NTT Communications, PwC en Wipro.

Reactie

Volgens Microsoft zijn klanten op zoek naar het bouwen van moderne applicaties op een cloud en on-premises omgevingen die voldoen aan bedrijfsvoorwaarden en wettelijke voorschriften. Met HPE ProLiant en Azure Stack kunnen klanten innoveren op een consistente, hoog presterende hybrid cloud platform waarmee innovatie bevorderd wordt en de kosten te beheren zijn, zo benadrukt Microsoft.

HPE is overigens de laatste tijd regelmatig in het nieuws vanwege zijn activiteiten in de cloud. Zo lanceerde het bedrijf eerder deze maand nog samen met The Sourcing Company een nieuwe hybride cloudoplossing voor de Nederlandse markt. Meer daarover lees je in ons bericht.