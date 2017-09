Microsoft Office 2019 verschijnt in de tweede helft van 2018

Apps & Software

Microsoft heeft bekendgemaakt wanneer de nieuwe versie van Office zal verschijnen. Het bedrijf wil het softwarepakket in de tweede helft van volgende jaar uitbrengen. De bekende applicaties zullen in Office 2019 aanwezig zijn, zoals Word, Excel, PowerPoint en Outlook. Ook servers, waaronder Exchange, Sharepoint en Skype for Business zijn in het pakket te vinden.

De techgigant maakte het nieuws bekend tijdens Microsoft Ignite, een evenement in de Amerikaanse stad Orlando. Office 2019 voegt nieuwe gebruik- en IT-mogelijkheden toe voor personen die nog niet klaar zijn voor de cloud, zo legt het bedrijf uit.

Dit betekent bijvoorbeeld nieuwe, verbeterde inking features zoals drukgevoeligheid, bewegingseffecten en ink-replay. Het gebruik zal daardoor volgens het bedrijf natuurlijker aanvoelen. Uiteraard kunnen ook de programma’s afzonderlijke upgrades tegemoet zien.

Zo krijgt Excel te maken met verbeterde data-analyses. Nieuwe formules en grafieken maken dit mogelijk. PowerPoint-presentaties moeten er op hun beurt wat mooier uit komen te zien door visuele animatie mogelijkheden, zoals Morph en Zoom.

De servers krijgen nieuwe updates voor IT-beheersbaarheid, bruikbaarheid, voice en veiligheid. Microsoft zal medio 2018 met previews van zijn nieuwe programma’s komen. Daarna zullen er logischerwijs aanpassingen volgen.

Tijdens Microsoft Ignite kondigt het bedrijf allerlei ontwikkelingen aan die onder meer te maken hebben met de cloud. Een andere aankondiging waarover we al schreven richt zich bijvoorbeeld op Skype for Business. Microsoft zal dit vervangen door de Microsoft Teams-applicatie.