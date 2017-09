Facebook in conflict met Rusland over privacy, afsluiting dreigt

Business

Sinds 2015 zijn internetbedrijven in Rusland met oog op de privacy verplicht om gegevens van Russische gebruikers op te slaan op servers op Russisch grondgebied. Nu er over een jaar verkiezingen gehouden worden in Rusland dwingt Rusland de nakoming steeds sterker af. Nadat LinkedIn in 2016 uit de lucht gehaald is begrijpen andere IT-bedrijven dat actie geboden is. Inmiddels richt de Russische consumentenwaakhond Roscomnadzor haar pijlen op Facebook.

Wat zijn de achtergronden bij dit privacy-conflict?

Het feit dat Rusland voorschrijft dat de data van Russische gebruikers in Rusland bewaard moet blijven is enerzijds eenvoudig te begrijpen. Immers, als de servers op het eigen grondgebied staan is de data makkelijker op te vragen. Ook internationaal is er veel discussie over het inzagerecht van gebruikersdata. Om data op een server te raadplegen moet een land in principe een rechtshulpverzoek indienen bij het land waar de server staat. Door de data buiten Amerika te houden wordt de speurzin van Amerika waarschijnlijk getemperd.

Ook het feit dat de Russische verkiezingen eraan komen speelt vast een rol. Rusland is er, naar nu blijkt niet geheel ten onrechte, van beschuldigd dat zij digitaal de verkiezingen in Amerika heeft beïnvloedt. Alleen al op Facebook zijn er zo’n 500 accounts gevonden. Vanaf deze accounts is zo’n 150 duizend dollar betaald voor advertenties over de Amerikaanse politiek. Het ligt voor de hand dat Rusland een vergelijkbare actie vanuit het buitenland wenst te voorkomen.

De druk op Facebook past in een pakket van maatregelen dat Rusland momenteel neemt. Zo is er een speciale communicatie-app ontwikkeld voor Russisch overheidspersoneel. Deze app vervangt verplicht WhatsApp. Ook Google en Alibaba hebben inmiddels geïnvesteerd in Russische servers om aan de wet te voldoen terwijl Twitter verwacht half 2018 aan deze wet te voldoen. Facebook heeft nog niet op deze berichtgeving gereageerd.

Facebook is echter wel gewend aan discussies over consumentendata. Zo dreigde Thailand eerder dit jaar om Facebook te blokkeren als zij bepaalde pagina’s niet zou verwijderen. Ook in China is Facebook regelmatig onderbroken. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd…