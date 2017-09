Previder gaat Azure Stack leveren

Services

Previder laat in een persbericht weten zijn portfolio uit te breiden met de implementatie van Azure Stack. Daardoor is het mogelijk om de cloudtechnologie on-site bij organisaties te implementeren of in één van de datacenters van Previder. De dataverbinding met Azure moet betrouwbaar en snel zijn.

De clouddienstleverancier maakt daarbij gebruik van ExpressRoute om de Azure Stack-omgeving rechtstreeks te koppelen aan Azure Public. Met ExpressRoute zijn beide omgevingen zonder het openbare internet aan elkaar te koppelen. Volgens Previder-directeur Tim Timmerman kunnen zo datatransmissiesnelheden gegarandeerd worden, blijft latency laag en is dataverkeer optimaal beveiligd.

Azure Stack en Azure Public moeten op deze manier betrouwbaar en veilig geïntegreerd worden. Timmermans geeft aan zo een ideale hybride cloudomgeving te realiseren. Bovendien zou Previder zich onderscheiden in de markt door Azure Stack bij klanten on-premises te installeren en te beheren. Dat gebeurt met de mankracht, kennis en ervaring die Previder heeft op het gebied van adviseren, bouwen en beheren van IT-omgevingen bij klanten, legt de leverancier uit.

Voordeel

Het bedrijf licht verder toe dat met Azure Stack bedrijven een Azure-cloud in een eigen datacenter kunnen hosten. De oplossing is gekoppeld aan de Public Azure-cloud van Microsoft, waardoor gebruikers ook kunnen profiteren van de flexibiliteit van een publieke cloud. De implementatie op beide platformen is hetzelfde voor beheerders vanwege dezelfde services, beheerinterface en gebruikservaring.

Previder verwacht dat Azure Stack eind september beschikbaar is in Nederland. Meerdere partijen gaan zich steeds actiever richten op Azure Stack. Zo maakte HPE onlangs bekend met een flexibel betaalmodel te komen voor de clouddienst, zo was al te lezen op Techzine.