Microsoft onthult verschijningsdatum Surface Pro LTE

Hardware

Dat Microsoft met een Surface Pro laptop met ingebouwde LTE-chip zou komen, was al bekend. Het bedrijf bevestigde in mei dat het apparaat er zou komen en bevestigde kortgeleden nog dat het apparaat dit jaar nog op de markt zou komen. Tijdens de Ignite 2017 conferentie, maakte Microsoft eindelijk bekend wanneer dat precies zal zijn.

De site MS Power User meldt dat het apparaat vanaf 1 december 2017 in de winkel zal liggen. De Surface Pro LTE beschikt over een Intel Core i5-processor, en beschikt over 8 gigabyte aan werkgeheugen en 256 gigabyte aan SSD-opslag. In het Verenigd Koninkrijk zal de laptop 1.169 pond kosten, zo’n 145 pond meer dan de LTE-loze versie. Omgerekend is dat ongeveer 1.330 euro.

Vermoedelijk zal dat bedrag in Nederland echter een stuk hoger komen te liggen. Een Surface Pro met soortgelijke eigenschappen kost zo’n 1.449 euro. Als Microsoft in het Verenigd Koninkrijk al 145 pond meer vraagt voor een model mét LTE-chip, zal dat in Nederland mogelijk nog veel meer zijn. Precies weten doen we het nog niet, dus voorlopig is het even wachten op een aankondiging van Microsoft voordat we het definitief weten.

Meer details

Komende maand houdt Microsoft de Future Decoded conferentie in Londen, waar de verwachting is dat hardware-baas Panos Panay een speech houdt. Vermoedelijk is dat ook het moment waarop Microsoft met meer details over de Surface Pro LTE komt. Zoiets bleek eerder deze maand ook al. Gewoonlijk worden er door Panay nieuwe producten onthuld, als hij tijdens een beurs een keynote houdt.