Microsoft komt in lente 2018 met Windows 10 S Enterprise editie

Afgelopen mei kondigde Microsoft Windows 10 S aan. Dat is een versie van Windows 10 Pro, met als belangrijk verschil dat er enkel apps uit de Windows Store gedownload kunnen worden. Bij aankondiging leek het erop dat de nieuwe Windows-versie vooral gericht zou zijn op studenten en onderwijsinstellingen, maar dat blijkt toch anders te liggen.

Microsoft onthulde gisteren nog een reeks nieuwe laptops die specifiek op zakelijke klanten gericht waren en draaiden op Windows 10 S. Nu heeft het bedrijf bekend gemaakt dat het zich nog breder op zakelijke klanten gaat richten met de lichtere Windows-versie. Tijdens de Ignite-conferentie heeft het bekend gemaakt dat de versie in de loop van de lente van 2018 vrij zal geven.

Veiliger en sneller

Windows 10 S is op de eerste plaats een uitgeklede versie van Windows 10 Pro. Specifiek houdt dat in, dat er alleen op maat gemaakte Windows 10-apps kunnen draaien op het besturingssysteem. Dat zou het systeem in theorie veiliger moeten maken: enkel goedgekeurde programma’s kunnen nog geïnstalleerd worden. Ook heeft Microsoft het systeem eenvoudig in beheer en gebruik gemaakt, waarmee het ook sneller zou moeten zijn.

Zo kunnen vanuit een centrale computer op alle apparaten die zich op eenzelfde netwerk bevinden, apps geïnstalleerd worden. Dat laatste kan interessant zijn voor bedrijven, maar ook voor scholen. Systeembeheer wordt immers een stuk eenvoudiger gemaakt hiermee en dat is een fijne toevoeging voor netwerken met veel apparaten.

Release

De Windows 10 S Enterprise edition zal in de loop van de lente van 2018 beschikbaar zijn. Omdat komende maand al de eerste Windows 10 S-laptops voor zakelijke klanten op de markt gebracht worden, is het straks voor gebruikers van die apparaten ook mogelijk om te upgraden naar de Enterprise edition.

Ook kunnen gebruikers van Windows 10 S Enterprise straks ook upgraden naar Windows 10 Pro. Voor de reguliere versie van Windows 10 S is dat tot 31 maart 2018 mogelijk, de Enterprise edition krijgt natuurlijk een ander tijdsframe. Mocht je willen weten hoe je van Windows 10 S kan switchen naar Windows 10 Pro lees dan hier onze special.