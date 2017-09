‘Google splitst prijsvergelijker af om tegemoet te komen aan EU-eisen’

Business

Google zal zijn prijsvergelijker onderbrengen in een aparte bedrijfstak. Op die manier komt het tegemoet aan eisen van de Europese Unie, dat Google onlangs een boete van maar liefst 2,42 miljard euro oplegde wegens het benadelen van concurrentie. Daar komt met deze beslissing een einde aan.

Dat melden ingewijden aan financieel persbureau Bloomberg. Google moet komende donderdag tegemoetkomen aan de eisen van de EU. De zoekgigant is verplicht om stappen te nemen, zodat rivaliserende bedrijven evenveel mensen kunnen bereiken als Google. De prijsvergelijker blijft onderdeel uitmaken van Google, maar zal op zichzelf werken en gebruikt zijn eigen omzet om advertentieruimte in te kopen.

Gigantische boete Google

De Europese Unie legde Google een boete van 2,42 miljard euro op omdat het de concurrentie benadeelt. Standaard worden de resultaten van Google’s prijsvergelijker vertoond bij zoekresultaten, maar dat mag niet van de EU. Google kreeg tot 28 september om veranderingen door te voeren, een deadline die morgen dus verstrijkt. Mocht het bedrijf daar niet aan voldoen, staat het boetes van 5 procent van de dagelijkse omzet te wachten.

Google zal volgens de bronnen van Bloomberg voortaan bovenin het zoekscherm een advertentiepaneel weergeven. Daar zijn tien plekken voor producten met links naar websites van verkopers. Elk van die tien plekken zal verkocht worden., waarbij rivaliserende prijsvergelijkers evenveel kans krijgen als de Google-dienst. De veranderingen hebben alleen effect op de Google-sites in Europa, dus niet op bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

Meer onderzoeken

De zaak rond de prijsvergelijker van Google is niet bepaald het enige onderzoek van de Europese Unie naar mogelijk machtsmisbruik van de zoekgigant. Er wordt ook gekeken naar machtsmisbruik binnen Android. De beschuldiging in die zaak is dat Google zijn eigen apps teveel bevoordeelt ten opzichte van de concurrentie. Dat door een hele verzameling Google-apps verplicht te installeren.

Verder loopt er nog een onderzoek naar de manier waarop Google advertenties weergeeft. Het bedrijf eist bijvoorbeeld dat sites enkel advertenties van Google weergeven en niet van concurrerende aanbieders.