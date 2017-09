Google neemt bedrijf voor cloudidentiteitsmanagement over

Business

Google laat weten dat het Bitium overgenomen heeft, een bedrijf dat zich richt op het aanbieden van enterprise-grade identiteitsmanagement en access tools voor de cloud. De techgigant kan dankzij de acquisitie organisaties betere enterprise cloud customer implementatie bieden.

Bitium maakt bijvoorbeeld single-sign on (SSO) mogelijk voor op cloud gebaseerde applicaties. Het doel van Bitium is om het proces van administratie en gebruik van de applicaties te versimpelen. Gebruikers vallen daardoor niet terug op hun eigen persoonlijke accounts voor de verschillende diensten omdat het alternatief onder meer moeilijk te bereiken is.

Google omschrijft dat de stap van on-premise enterprise applicaties naar de cloud nieuwe niveaus productiviteit en samenwerking voor bedrijven en hun partners, werknemers en klanten heeft opgeleverd. Doordat er meer vertrouwd wordt op de cloud komen er nieuwe overwegingen kijken bij het managen van cloud-applicaties binnen een organisatie. Ook lopen bedrijven volgens Google aan tegen het juiste niveau bieden voor beveiliging.

Met de overname krijgt Google Cloud er mogelijkheden bij om de Cloud Identity-visie van het bedrijf te versterken. Bovendien koopt de techgigant hiermee een portfolio met app-integraties voor provisioning en SSO. Google wil hiermee de apparaatbeheer-mogelijkheden verder uitbreiden.

Het lijkt erop dat de werkzaamheden van Bitium gewoon voortgezet zullen worden. Tegelijkertijd zullen applicatie-partners er waarschijnlijk meer mogelijkheden bij krijgen. Het platform blijft open voor derde partij identiteitsmanagerapplicaties die enterprise customers aan de ene kant integreren en Google Cloud en G Suite aan de andere kant.

Eerdere stappen

Het is niet bekend hoeveel Google betaalt voor de overname. Bitium werd in 2012 opgericht en biedt SSO voor Google Apps, Office 365, sociale netwerken, CRM en samenwerking- en marketing tools. Organisaties blijven daarbij aan de beveiligingsstandaarden voldoen.

De techgigant neemt de cloud alsmaar serieuzer, zo blijkt maar weer eens uit deze overname. De afgelopen dagen kwam Google al met meerdere aankondigingen voor zijn Cloud Platform, zoals de ondersteuning van krachtigere Nvidia-GPU’s. Ook schreven we over de lancering van de publieke bèta voor Cloud Dataprep, een intelligentie dienst voor voorbereiding data-analyses.