Microsoft integreert LinkedIn en Office 365-producten

Apps & Software

Vorig jaar nam Microsoft het professionele sociale netwerk LinkedIn over. De technologiereus betaalde daar toen 26,2 miljard dollar voor, maar sindsdien is het erg stil en de plannen van Microsoft met het sociale netwerk lieten op zich wachten. Daar komt nu verandering in, want tijdens de Ignite-conferentie zijn de eerste integraties onthuld.

De site TechCrunch was aanwezig tijdens de conferentie en stelt dat Microsoft gegevens van LinkedIn gaat integreren met Office 365. Voortaan wordt er informatie van profielen op LinkedIn weergegeven in Office-apps als Outlook, OneDrive en SharePoint. Op die manier hoef je niet naar LinkedIn te surfen om bepaalde informatie te zien over iemand met wie je bijvoorbeeld een afspraak hebt.

Integratie LinkedIn en Microsoft

Microsoft woordvoerder Frank X. Shaw vertelde het volgende over de integratie. “Dit leidt tot een ervaring waarin LinkedIn content met de Office 365 profielkaarten geïntegreerd wordt. Dus stel dat je naar een sollicitatiegesprek gaat, dan verschijnt er op de Office 365-contactkaart van die persoon informatie van LinkedIn.”

Natuurlijk zal er nog veel meer gedaan worden tussen Microsoft en LinkedIn. Afgelopen juli kondigde Microsoft al aan dat het zijn Dynamics 365 for Sales zou samenvoegen met de LinkedIn Sales Navigator. Daardoor zijn bepaalde datadiensten en productiviteitsdiensten van de twee bedrijven geïntegreerd.

Verdere samenwerking

Binnenkort wordt het ook mogelijk voor gebruikers van Microsoft-diensten om direct LinkedIn InMails en berichten te versturen. Om al die diensten mogelijk te maken, zullen gebruikers van Office 365 wel moeten inloggen op hun LinkedIn-account. De functies zijn nog niet direct beschikbaar, maar zullen de komende weken uitgerold worden.

Eerst komen de integraties naar Enterprise Outlook Web, SharePoint en OneDrive for Business. Vervolgens zal Microsoft de diensten naar Outlook Web en platformen als Outlook desktop, Outlook iOS en andere Office-producten brengen.