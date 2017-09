Stofzuigerfabrikant Dyson maakt een elektrische auto

Business

Dyson staat vooral bekend om zijn zakloze stofzuigers en luchtfilters. Maar over een paar jaar zal dat veranderen. Oprichter James Dyson heeft in een e-mail aan zijn personeel nu formeel bevestigd dat het bedrijf een elektrische auto in ontwikkeling heeft. Volgens de CEO zullen “al onze technologieën samengebracht worden in één product.”

Dat lezen we op de Twitter-account van het bedrijf, waar de brief van James Dyson in zijn geheel geplaatst is. “Dyson is begonnen met werken aan een elektrisch voertuig, dat in 2020 gelanceerd zal worden. We hebben een exceptioneel team samengesteld, waarin de beste technici van Dyson samenwerken met getalenteerde individuen uit de auto-industrie. Dat team telt al meer dan 400 mensen en we huren velen anderen in.”

Twee jaar ontwikkeling

In dezelfde brief schrijft de miljardair dat er al tweeënhalf jaar aan de elektrische auto gewerkt wordt. Het bedrijf steekt in totaal zo’n 2 miljard euro in de ontwikkeling van de technologie. 1 miljard euro gaat zitten in een accu en het andere miljard in de ontwikkeling van de auto. Het project is lange tijd geheimgehouden omdat de auto-industrie extreem competitief is.

De voornaamste reden waarom het bedrijf nu wel bekend heeft gemaakt aan de technologie te werken, ligt in het feit dat het steeds moeilijker werd om nog in het geheim gesprekken te voeren met aannemers en overheden. De 2 miljard die in de ontwikkeling van de elektrische auto gaat zitten is overigens veel voor het privébedrijf. Dyson boekte vorig jaar een omzet van 2,5 miljard pond en een winst van 631 miljoen pond.

Krachtige accu

Het Financieel Dagblad meldt dat de ontwikkeling van de auto er al lange tijd aan zat te komen. Het bedrijf liet in 2016 immers al weten dat het dik 1 miljard dollar zou steken in de ontwikkeling van krachtige batterijen. Toen stelde het expliciet dat de accu’s ook geschikt zouden zijn voor auto’s geschikt. Het was een van de vele hints die gegeven werden voor de onthulling van vandaag.

Vorige maand was er ook al het nieuws dat Dyson niemand minder dan David Wyer, die jarenlang voor Aston Martin werkte, ingehuurd had. Daarnaast lekte er een overheidsdocument uit waaruit bleek dat Dyson financiering kreeg van de Britse overheid voor de ontwikkeling van een elektrisch voertuig.

Lees hieronder de brief van Dyson (klikken voor een vergroting).