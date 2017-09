Samsung komt met roze versie Galaxy S8 en Galaxy S8+

Mobile

Samsung brengt de Galaxy S8 en Galaxy S8+ straks uit in een nieuwe kleur. Vanaf begin oktober is de smartphone ook in Rose Pink te koop en hoopt het bedrijf een nog breder publiek aan te spreken. De Rose Pink-editie van het apparaat beschikt over de vertrouwde eigenschappen en design.

Door de toevoeging van de Rose Pink-editie, zijn de Galaxy S8 en Galaxy S8+ nu in vier kleuren beschikbaar. Op dit moment is dat in Midnight Black, Orchid Grey en Arctic Silver. De Rose Pink-versie is vanaf begin volgende maand te koop in Nederland. Uiteraard is dat wederom met een 5,8-inch of 6,2-inch Super AMOLED Infinity Display.

Randloos design

De Galaxy S8 en Galaxy S8+ heeft als voornaamste eigenschap een randloos design, waar geen knoppen op te zien zijn. Aan de randen is het glas lichtjes gebogen, waardoor het scherm extra groot lijkt te zijn. De smartphone wordt draaiende gehouden door een Exynos 8895-processor die over 4 gigabyte aan werkgeheugen geschikt. Ook beschikt de gebruiker over 64 gigabyte aan opslaggeheugen.

Aan de achterkant beschikt het apparaat verder over een 12 MP Dual Pixel camera, die ook bij weinig licht goede foto’s kan knippen. Ook is er aan de voorkant een 8 MP camera die onder meer geoptimaliseerd is voor de gezichtsherkenning. De apparaten zijn verder stof- en waterdicht en hebben aan de achterkant nog een vingerafdrukscanner.

Voor zakelijke klanten is verder de toevoeging van het veiligheidsplatform Samsung Knox interessant. Dat biedt tal van beveiligingsmogelijkheden, zodat gegevens niet zomaar verloren kunnen raken. De Samsung Galaxy S8 en Galaxy S8+ in Rose Pink zijn vanaf begin oktober beschikbaar voor verkoopadviesprijzen van respectievelijk € 799,- en € 899,-.