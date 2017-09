Microsoft SQL Server 2017 vanaf nu beschikbaar, ook voor Linux

Apps & Software

Microsoft heeft SQL Server 2017 per direct beschikbaar gemaakt, zo laat het bedrijf weten tijdens zijn evenement Microsoft Ignite. Daarmee is SQL Server 2017 niet alleen meer beschikbaar voor Windows, maar ook voor Linux. Bovendien is er ook een container-versie voor Docker.

De meeste features van SQL Server zullen beschikbaar zijn op beide besturingssystemen. Toch is er een aantal mogelijkheden dat vertrouwt op Windows-features, waardoor de Linux-versie er niet over beschikt. Onder meer clustering-ondersteuning en geïntegreerde Windows authenticatie zijn afwezig. Voor de rest zijn bijna alle API’s, features en management tools hetzelfde in beide versies.

Gebruikers van Linux bleken tijdens de preview periode al geïnteresseerd te zijn in SQL Server. Er vonden ongeveer twee miljoen downloads plaats voor de SQL Server voor Linux Docker. Bedrijven die zoeken naar een commercieel ondersteunde database kiezen vanwege het prijskaartje soms voor SQL Server in plaats van Oracle. Door ook Linux te ondersteunen heeft Microsoft nog een reden om voor Oracle te kiezen weggenomen.

SQL Server komt normaliter met Windows-licenties. Met de ondersteuning van Linux riskeert Microsoft het mislopen van inkomsten uit Windows Server. Na verloop van tijd zal duidelijk worden of Microsoft ook daadwerkelijk geld misloopt, maar de extra inkomsten uit Linux kunnen net zo goed positief uitpakken.

Het techbedrijf deed tijdens Microsoft Ignite, dat plaatsvindt in Orlando, ook een aantal andere onthulling. Zo werd bekend dat Office 2019 in de tweede helft van 2018 verschijnt, terwijl ook de releasedatum van de Surface Pro LTE onthuld is.