Google organiseert met andere bedrijven future of shopping hackathon

Services

Google, Ingenico ePayments en In The Pocket komen met een wedstrijd om na te denken over de toekomst van winkelen en betalen. Hierbij worden ontwikkelaars, designers en andere creatievelingen uitgedaagd om op 14 en 15 oktober mee te doen aan deze zogeheten future of shopping hackathon.

In het persbericht omschrijven de bedrijven dat de groei van e-commerce de retailsector onder spanning zet. Nieuwe technologieën beginnen daarbij hun stempel op het winkellandschap te drukken. Daarbij valt te denken aan slimme spiegels in pashokjes tot het winkelen zonder betalen van Amazon Go.

Oplossingen

Centraal bij de hackathon staat de vraag hoe we slim gebruikmaken van al de nieuwe evoluties. Volgens de organisatoren staan we daarin vandaag de dag nog niet ver genoeg. Een weekend lang creëren de bedrijven daarom een broeikas voor de ultieme nieuwe winkel- en betaalbeleving, zowel in de online als de offline winkels.

De partijen gaan bijvoorbeeld op zoek naar het kleiner maken of laten verdwijnen van wachtrijen bij pashokjes en kassa’s. Ook willen ze duidelijkheid creëren over makkelijker betalen voor minder mobiele personen of slechtzienden en het zo frictieloos maken van een levering.

Tijdens de wedstrijd zijn er uitgebreide support en top-notch tools beschikbaar. Deelnemers kunnen gebruikmaken van onder meer Internet of Things- en virtual reality toolkits, de HTC Vive, Sigfox, Google Cloud, de Ingenico Sandbox, smartphones en betaalterminals om op te testen. Ook kunnen de deelnemers de Microsoft HoloLens uitproberen.

Winnaars

De driekoppige jury met experts van de organisatoren buigen zich na afloop over de ontwikkelingen van de deelnemers. Daarbij kijken ze naast creativiteit en visie ook naar technische implementatie, de toepasbaarheid en het interactieve design van het ontwerp. Drie teams zullen doorgaan naar de finale op 24 oktober in het hoofdkantoor van Google in Brussel.

De winnaars gaan er van door met 5000 euro aan prijzen. Zij krijgen onder andere een tweedaagse trip naar Amsterdam, toegang tot de The Next Web-conferentie en een VR-experience. De nummers twee en drie ontvangen gift vouchers van 700 euro en 375 euro. Registreren kan tot 6 oktober op de de website van het evenement dat in Gent plaatsvindt.