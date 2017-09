Techsector getuigt in Congres over verkiezingen, Facebook erkent invloed

Services

Het Amerikaanse congres heeft de bestuurders van Facebook, Google en Twitter gevraagd te getuigen over de activiteiten van de Russen rond de presidentsverkiezingen. De hoorzitting zou plaats moeten vinden op 1 november aanstaande. Het is niet bekend of er nog meer technologie-bedrijven zijn uitgenodigd. Google en Facebook hebben hun uitnodiging bevestigd. De bedrijven worden gehoord als getuigen en niet als verdachten. Facebook heeft inmiddels uitgebreid gereageerd.

Hoe reageert Facebook op de uitnodiging om te getuigen?

Direct na bekend worden van de uitnodiging twitterde Donald Trump hierover. Hij beschuldigde Facebook ervan anti-Trump te zijn. Vrijwel direct reageerde Facebook-oprichter Mark Zuckerberg met een post. In deze post nam Zuckerburg namens Facebook de verantwoording voor de invloed die Facebook op de verkiezingen heeft gehad.

Hij noemde drie factoren. Als eerste noemt hij de mogelijkheid die kandidaten hadden om direct met de kiezer in gesprek/discussie te gaan. Ook de mogelijkheid voor burgers onderling om te discussiëren is vaker benut dan ooit. Tot slot maakte hij bekend dat de campagnes zo’n 100 miljoen dollar besteed hebben aan advertenties. Daarbij benadrukte Zuckerberg dat Facebook open staat voor iedereen en dus geen politieke voorkeur heeft.

Zuckerberg liet opnieuw doorschemeren dat de Russen weliswaar invloed hebben geprobeerd te krijgen op de verkiezingsuitslag, maar dat dit uiteindelijk niet gelukt is. Ook gaf hij aan de gegevens van ‘verdachte’ inkomsten voor advertenties en dubieuze accounts met de senaat te delen. Opmerkelijk detail is dat Zuckerburg nu aangeeft dat de Russen ook na de verkiezingen proberen via Facebook de publieke opinie te verdelen. Naar aanleiding van deze bekendmakingen pleiten politici voor meer transparantie en toezicht over Russische accounts.

Zoals wij gisteren al berichtten probeert Rusland juist grip op Facebook te krijgen aangaande de privacy van Russische gebruikers. Het lijkt erop dat Facebook zich langzaam indraait in een politiek spel tussen Rusland en Amerika. Dat lijkt gevaarlijk. Sowieso zijn we erg benieuwd wat de hoorzitting van 1 november zal brengen. Google en Twitter hebben nog niet gereageerd. Wij houden u op de hoogte!