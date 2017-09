OSI-sponsoring van Microsoft onderstreept toewijding aan open-source

Apps & Software

Microsoft treedt als Premium Sponsor toe tot het Open Source Initiative (OSI). Deze non-profit pleit onder meer voor open-source bij bedrijven en overheid. Een andere belangrijke taak is het beoordelen van open-source licenties, die vaak specifiek zijn voor een verkoper, zodat er voldaan wordt aan de normen en verwachtingen van de community.

In de verklaring noemt Microsoft het werk van OSI van belang voor de evolutie en succes van open-source als een eersteklas element in de software-industrie. De techgigant geeft aan steeds breder en dieper betrokken te raken in de open-source community. Dat maakt het bedrijf enthousiast om de inspanningen van OSI te gaan ondersteunen.

Als premium sponsor voegt Microsoft zich toe aan een rijtje met bedrijven die al lid zijn van de non-profit. Bijvoorbeeld Google, HPE, AdblockPlus, Github en Heptio steken al geld in het project dat sinds 1998 bestaat. In een wat minder mate sponsoren ook onder andere RedHat, The Linux Foundation, Mozilla en HP OSI.

Verleden

Microsoft is een belangrijke speler als het aankomt op open-source software projecten. Zo bracht het bedrijf Bash/Linux naar Windows 10, breidde het ondersteuning van Linux en open-source workloads op Azure uit, trad het bedrijf toe tot OSI Affiliate Member Linux Foundation en andere stichtingen en projecten. Daarnaast werkt Microsoft samen met partijen als Canocial, Red Hat en SUSE.

De techgigant heeft al een verleden met OSI, dat stamt uit 2005. In dat jaar werd de Microsoft Community License bij de non-profit ingediend. De indiening van Microsoft Permissive License volgde in 2007. Velen in de community zullen zich nog de release van .NET onder een open-source licentie in 2014 herinneren.

Toch is de open-source community de ontwikkelingen rondom Microsoft ongetwijfeld niet helemaal vergeten. Zo noemde voormalig Microsoft-CEO Steve Ballmer in de Chicago Sun-Times Linux ooit eens a cancer. Het bedrijf maakt wel stappen, zo bleek recentelijk nog uit het beschikbaar maken van SQL Server voor onder andere Linux.