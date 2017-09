Palo Alto Networks komt met nieuwe cloud-based logging service

Security

Palo Alto Networks heeft zijn nieuwe cloud-based Logging Service onthuld. Met deze dienst kunnen gebruikers grote hoeveelheden van hun eigen gegevens verzamelen van het zogeheten Next-Generation Security Platform. Palo Alto Networks ontwierp de service voor machine learning en om analyses te maken, die correlaties vaststellen tussen potentiële dreigingen en succesvolle cyberaanvallen kunnen voorkomen.

Producten gericht op cyberveiligheid leveren grote hoeveelheden data in de vorm van logs. Die kunnen gebruikt worden voor het ontdekken van dreigingen, maar de traditionele op hardware gebaseerde logcollecties gaan gepaard met veel administratie en beperkingen. Bruikbare informatie wordt daardoor vaak onbruikbaar of onbereikbaar.

Met de nieuwe Logging Service wil Palo Alto Networks een oplossing bieden door organisaties niet meer afhankelijk te laten zijn van hardware-capaciteit om aan de eisen van het bedrijf te voldoen. Palo Alto Networks belooft daarbij een gecentraliseerde en schaalbare logging-infrastructuur zonder operationele overhead. Klanten kunnen zodoende zonder beperkingen loggegevens verzamelen.

Voordelen

De cloud-based dienst moet het betaalbaar maken om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen en op te slaan. Bovendien is de service een element van het aanstaande Application Framework. Zo moeten gebruikers ook hun cyberveiligheid versterken en in samenwerking met Palo Alto Networks geavanceerde aanvallen voorkomen.

Anderzijds belooft het bedrijf ook dat de aanschaf, implementatie en het beheer van opslag en infrastructuur voor gebeurtenis-, verkeers- en beveiligingslogs vereenvoudigd wordt. Planning en operationele logcapaciteit zijn daardoor overbodig. Ook de bedrijfsresponsiviteit moet verhogen. Dit vanwege het snel kunnen verkrijgen van logcapaciteit en implementeren via een flexibel model. Organisaties kunnen zo beter reageren op veranderingen in loggingbehoeften door onvoorziene zakelijke omstandigheden of nieuwe compliance-eisen.

Pal Alto Networks-klanten kunnen de Logging Service per direct gebruiken. Eerder deze maand maakte het bedrijf overigens zijn kwartaalcijfers bekend. In het bericht van Techzine was toen te lezen dat Palo Alto Networks een sterk kwartaal draaide.