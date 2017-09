Mozilla onthult bètaversie snellere Firefox Quantum

Apps & Software

Firefox heeft vandaag de bètaversie van Quantum uitgebracht. Dat is de nieuwste versie van de webbrowser, die draait op een nieuw ontwikkelde engine, die de browser sneller moet maken van Google Chrome. De benchmarks zijn veelbelovend: volgens Firefox is de browser dik tweemaal zo snel als voorgaande versies.

Vandaag is de bètaversie van de browser vrijgegeven door Mozilla. Op de site van het bedrijf lezen we niet alleen veelbelovende benchmarks, maar ook wat informatie over de nieuwe engine. Deze is geschreven in de door Mozilla ontwikkelde programmeertaal Rust. Doordat het de nieuwe engine ontwikkeld heeft, zijn er flinke snelheidsverbeteringen behaald.

Sneller dan Chrome

Firefox Quantum werkt met meerdere cpu-kernen, waar eerdere versies met één kern werkten. Dat maakt de oudere versies langzamer, waar Mozilla nu dus verandering in brengt. Een andere en ook belangrijke verbetering is dat actieve tabbladen prioriteit krijgen. Daardoor werkt de browser efficiënter en wordt het werkgeheugen van een apparaat minder zwaar belast. Het team heeft verder 469 bugs die invloed hadden op de snelheid van de browser opgespoord en opgelost.

Volgens Mozilla zorgen al die verbeteringen ervoor dat de browser tweemaal zo snel werkt als de vorige versie. Ook gebruikt Firefox Quantum zo’n 30 procent minder geheugen dan Google Chrome. Dat kan nu in de praktijk getest worden in een bètaversie van de browser, die op de site van Mozilla te downloaden is.

Design en release

Overigens heeft Firefox Quantum niet alleen een nieuwe engine waardoor de browser sneller is, ook is er gekozen voor een nieuw en minimalistisch design. Mozilla heeft de menu’s en tabbladen opnieuw ontworpen en een ‘bibliotheek’-knop toegevoegd. Onder die knop zijn de favorieten, downloads en is de browsegeschiedenis terug te vinden. Gebruikers die het nieuwe ontwerp niet zo zien zitten, kunnen ook terugschakelen naar het oude design.

Vanaf nu is de bètaversie van Firefox Quantum te downloaden. De definitieve versie zal op 14 november uitgebracht worden.