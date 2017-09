‘Spotify wordt gewaardeerd op 16 miljard dollar’

Business

We horen al lange tijd dat Spotify de beurs op wil. Mensen bekend met de zaak stellen dat de muziekstreamingdienst gewaardeerd wordt op zo’n 16 miljard dollar. Dat is al drie miljard dollar meer dan afgelopen juni en komt door de sterke vraag naar aandelen en groeiende aantallen abonnees.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag op basis van anonieme bronnen binnen het bedrijf. Deze schatting is gebaseerd op de aandelen die op dit moment verhandeld worden. Medewerkers en vroege investeerders in Spotify mogen al aandelen verkopen en hun papieren vermogen omzetten in contanten. Doordat het aantal abonnees blijft groeien, zou Spotify volgend jaar wellicht nog meer waard zijn bij de beursgang. Sommigen noemen zelfs bedragen tot wel twintig miljard dollar.

Beursgang volgend jaar

Spotify wil naar het schijnt volgend jaar de beurs op. Het Zweedse bedrijf is de grootste streamingdienst van de wereld en heeft meer dan 140 miljoen gebruikers. Daarvan hebben er naar schatting 60 miljoen een abonnement waar ze maandelijks 9,99 euro (of meer) voor betalen. Verder maakt de rest gebruik van de gratis dienst, waarbij er advertenties te horen zijn en de content beperkt is.

Het bedrijf is ondanks die indrukwekkende cijfers nog altijd niet winstgevend. Om zijn aanbod en klantenbasis zo groot mogelijk te houden, geeft het veel geld uit aan licenties en nieuwe technologieën. Mede daardoor bedroeg het verlies vorig jaar 600 miljoen dollar. Toch gloort er hoop aan de horizon. Vorig jaar groeide de omzet met bijna vijftig procent ten opzichte van een jaar daarvoor, naar 3,4 miljard dollar.

Hoopvolle toekomst

Toch ziet de toekomst er goed uit voor Spotify. Het bedrijf groeit nog steeds en krijgt steeds meer betalende klanten. Om er daar nog veel meer van aan zich te binden, wil het van oorsprong Zweedse bedrijf flink investeren in nieuwe technieken en andere soorten content. Zo wil Spotify muziekvideo’s vertonen en in nog meer landen beschikbaar zijn.

Tegelijk is de concurrentie op de muziekstreamingmarkt zeer stevig. Zowel Apple Music als Amazon Music doen het bepaald niet slecht en hebben veel diepere zakken dan Spotify. Een beursgang kan dat laatste bedrijf wel helpen. Daarbij helpen nieuwe deals die het bedrijf met muzieklabels maakt overigens ook bij de beursgang.

De hoop van Spotify zal natuurlijk zijn dat het straks aan de hoge verwachtingen kan voldoen. Andere grote internetbedrijven – Twitter en Snap – gingen ook de beurs op, maar stelden investeerders teleur en zagen hun aandeelkoersen kelderen.