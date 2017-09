‘Volgende generatie iPhones krijgt ook LCD-schermen’

Mobile

De iPhone X staat bekend om een aantal zaken en daarvan is het OLED-scherm de belangrijkste. Maar de eveneens deze maand onthulde iPhone 8 en 8 Plus hebben nog ‘gewoon’ een LCD-scherm. Ook de volgende generatie iPhones lijkt voorzien te worden van LCD-schermen.

De Wall Street Journal meldt vandaag op basis van bericht van Japan Display. Kazutaka Nagoaka, baas van de mobiele divisie van Japan Display vertelde tijdens een nieuwsconferentie over de verwachtingen en plannen voor de komende jaren. Daarin spelen op de eerste plaats zijn Full Active LCDs een belangrijke rol, en op een later moment OLED-schermen.

Apple heeft interesse

Apple zou interesse in die LCD-schermen, volgens Japan Display omdat ze in sommige gevallen minstens gelijk – of zelfs beter – zijn dan OLED-schermen. Zo kunnen de schermranden teruggebracht worden tot 0,5 millimeter, waarmee die een stuk kleiner zijn dan huidige generaties lcd-schermen. Een OLED-scherm heeft op dit moment minimaal randen van 1 millimeter.

Voor Apple zou dat interessant zijn, omdat de schermen een stuk goedkoper kunnen zijn dan hun OLED-broertjes. Tegelijk werkt Japan Display wel aan de ontwikkeling van een OLED-productielijn, vooral omdat die techniek de toekomst lijkt te hebben voor de smartphone-industrie. OLED-schermen zijn namelijk helderder, makkelijker om gebogen te maken en bieden een veel groter contrast. Volgens kenners heeft Apple wel nog bezwaren bij OLED-technologie, die vooral liggen in de hoge kosten daarvan. Om die reden zou het voorlopig ook smartphones met LCD-schermen willen maken.

De volgende iPhone

Jaarlijks zien we eenzelfde cyclus als het aankomt op de eerste verhalen rond de nieuwe generatie iPhones. Net nadat Apple zijn nieuwste toestellen gepresenteerd heeft, komen er geruchten naar buiten over de volgende generatie. Dat komt omdat Apple gewoonlijk enkele jaren aan zijn nieuwe toestel werkt, voordat definitieve beslissingen gemaakt worden. Die keuzes laten nog wel even op zich wachten: Apple hakt pas rond maart knopen door rond zijn nieuwe iPhone.

Het kan dus nog altijd zo zijn dat Apple straks geen iPhone met LCD-scherm meer lanceert, maar enkel nog OLED-modellen uitbrengt. Daarmee zou de technologiereus inspelen op kritiek die geleverd wordt op zijn apparaten: ze zouden teveel op elkaar lijken. Dit jaar is enkel de peperdure iPhone X vernieuwend. De iPhone 8 en 8 Plus lijken wat design en functionaliteit betreft nog veel op voorgaande generaties. Wellicht dat die kritiek bijdraagt aan een eventuele beslissing van Apple om de iPhone 9 en 9 Plus toch van OLED-schermen te voorzien.

Risicovolle gok

Precies dat laatste maakt het voor Japan Display een risicovolle gok om komend jaar vol in te zetten op de Full Active LCDs. Het heeft nu één klant voor die schermen en dat is het Chinese Xiaomi. Het is dus nog helemaal niet zeker dat Apple de schermen ook gaat inkopen. Dat terwijl Japan Display overigens wel voor een groot deel van zijn omzet van Apple afhankelijk is. Vorig jaar was 54 procent van de totale omzet afkomstig van Apple.

In die afhankelijkheid schuilen grote risico’s, zoals we dit jaar zagen bij Imagination Technologies. Dat voorzag Apple van technologie om graphics te verwerken op de iPhones. Op het moment dat Apple liet weten dat het binnen vijftien tot vierentwintig maanden wilde stoppen met samenwerken met Imagination, kelderden de aandelen van de Britse chipontwerper met 70 procent. Vorige week werd het bedrijf opgekocht door een Chinese investeringsmaatschappij. Het valt voor Japan Display dus te hopen dat het een goede beslissing genomen heeft.