Adblock Plus wint weer een etappe in juridische strijd tegen commercie

Het moge duidelijk zijn dat advertenties op internet een grote bron van inkomsten zijn. Daartegenover staat dat veel advertenties tot ergernis van gebruikers leiden. Iedereen kent wel een voorbeeld van springerige pop-ups, of advertenties die direct nieuwe advertenties openen. Adblock is een bedrijf dat hier handel in ziet. Zij bieden een app die je gratis kunt installeren, waarna irritante reclame wordt geblokkeerd. Adblock heeft bepaalde criteria aangelegd waar ‘goede’ advertenties aan moeten voldoen. Die reclame wordt wel getoond. De eigenaren van websites zijn niet gelukkig met deze activiteit en proberen Adblock juridisch te dwarsbomen. Dit lukt niet of nauwelijks. Recent heeft Adblock weer een juridische slag in Duitsland gewonnen.

Waarom woedt er zo’n juridische strijd om Adblock?

Adblock zorgt ervoor dat bepaalde reclames op de website die wordt bezocht niet gezien wordt. Daardoor ziet de gebruiker de site niet meer zoals deze gemaakt is. Dit is het eerste punt van de tegenstanders, zij claimen dat hun rechten worden aangetast omdat hun ontwerp van een website zonder toestemming wordt aangepast. Het tweede punt is dat Adblock standaard niet alle advertenties blokkeert. Zij werkt met een ‘whitelist’ ofwel goedgekeurde advertenties. Als een website of bedrijf op die lijst staat wordt deze voor de gebruiker niet standaard geblokkeerd. Een van de eisen die de ‘whitelist’ stelt is dat bedrijven een bedrag aan Adblocker betalen. Dit is een percentage van de verdiensten dat een bedrijf met de advertenties maakt. Dit percentage kan oplopen tot 30%. De criteria voor betaling en hoogte daarvan zijn nogal subjectief.

Eerder oordeelde de Duitse regionale rechter dat Adblocker is toegestaan. De rechtbank van Keulen zette toen echter een streep door de betalingen voor vermelding op de whitelist. Met de recente gerechtelijke uitspraak is die streep weer weg gepoetst. Er is in deze juridische procedure nog een mogelijkheid om in cassatie te gaan. Verwachting is dan ook dat dit juridisch steekspel voorlopig nog niet gestreden is.

Facebook heeft ervoor gekozen het gevecht in de rechtszaal (nog) niet aan te gaan. Zij hebben inmiddels de code voor hun website zo aangepast dat de apparatuur van Adblock de advertenties niet als zodanig herkent. Adblock geeft aan dat zij hierop willen anticiperen. Wij volgen voor u of Facebook de strijd achter de PC of voor de rechter voort zet.