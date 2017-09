NetApp sluit IoT-partnership met Nederlands techbedrijf SWYCS

Services

Het Nederlandse techbedrijf SWYCS gaat een partnership aan met NetApp. De partij is daarmee de eerste Internet of Things-partner van NetApp in de Benelux. SWYCS verzamelt data van alle verbonden apparaten en zorgt ervoor dat ze onderling met elkaar kunnen communiceren.

De gateway kan de gegevens die verzameld worden op een lokale infrastructuur of in de cloud opslaan. Door de technologie van NetApp kan de gebruiker bepalen waar hij de data opslaat. Zo moet er te allen tijde controle zijn over de gegevens, valt te lezen in het persbericht.

SWYCS-CEO Rene Riemens geeft aan dat het het systeem ervoor zorgt dat alle slimme apparaten en installaties met elkaar kunnen praten. Daardoor is een eindklant niet alleen flexibel in de keuze van zijn IoT-componenten. Indien er investeringen gedaan zijn, kan een gebruiker er zonder problemen verder op doorontwikkelen met behoud van de investeringen.

NetApp verklaart op zijn beurt dat een sterk partnerlandschap op het gebied van Big Data en IoT van groot belang is. De twee partijen passen volgens NetApp goed bij elkaar omdat het Nederlandse bedrijf koploper is op het gebied van IoT-infrastructuur. De samenwerking kan zorgen voor een verdere uitbreiding van een innovatief IoT-ecosysteem in de Benelux.

Recentelijk kondigde NetApp nog aan met nieuwe data-analyse oplossingen voor bedrijven te komen, zoals te lezen was op Techzine. Door de producten moeten organisaties analyses krijgen die het verschil kunnen maken bij slimmere besluitvorming en het behalen van een concurrentievoordeel. Het bedrijf toont daarmee aan werk te maken van data en de cloud.