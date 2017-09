Services

Microsofts clouddienst Azure krijgt een nieuwe logo. Dat maakt de techgigant bekend tijdens Microsoft Ignite, het eigen evenement waar veel aankondigingen rondom de cloud plaatsvinden. Door de nieuwe branding nemen we afscheid van een vertrouwd logo.

Het nieuwe nieuwe beeldmerk past wat meer in de stijl die Microsoft gebruikt bij diensten zoals Office en Bing. De verandering op zich zorgt niet voor een compleet ander Azure, maar waarschijnlijk wil het bedrijf meer eendracht uitstralen. Op onderstaande afbeelding van MSPoweruser is te zien dat het nieuwe logo meer bij de andere diensten past.

Microsoft plaatste tegelijkertijd een nieuw manifest online voor zijn clouddienst. Daarin legt het bedrijf met behulp van verschillende personen in minder dan anderhalve minuut uit waarom er juist voor Azure gekozen moet worden. Het filmpje kun je hieronder bekijken.

Microsoft Ignite

Een andere aankondiging voor de clouddienst van Microsoft tijdens het evenement is bijvoorbeeld de nieuwe Microsoft Data Box. In ons bericht is te lezen dat het product met 100 TB dataopslag bedoeld is voor bedrijven om snel en veilig gegevens naar Azure te brengen. Hiervoor koopt de gebruiker zo’n Data Box, uploadt hij zijn data en verzendt de box weer naar de Azure Cloud.

Ook andere onthullingen kwamen voorbij tijdens het evenement. Zo is bekendgemaakt dat Microsoft in de lente van 2018 met Windows 10 S Enterprise komt en Skype for Business vervangt wordt door de Teams-applicatie. Microsoft komt dus volop voor in het nieuws deze week.