Accenture maakt finalisten van innovatiewedstrijd voor Nederlandse startups bekend

De finalisten van de Accenture Innovation Awards 2017 zijn door de organisator bekendgemaakt. De awards voor de jaarlijkse innovatiewedstrijd voor Nederlandse startups zullen in elf categorieën uitgereikt worden. De kandidaten, per categorie vijf, presenteren op 27 oktober hun concept aan een jury, investeerders en accelerators.

Accenture wil met de wedstrijd Nederlandse ondernemers een podium voor hun innovatieve producten en oplossingen bieden. Ook krijgen zij een netwerk om verder uit te rollen. Eerder gaven de ruim honderd finalisten een pitch van één minuut om een plek in de finale te bemachtigen.

Uiteindelijk is daar dus een grote lijst met startups uitgekomen die strijden om de titel binnen hun categorie. De deelnemers krijgen op 27 oktober tevens te horen of ze gewonnen hebben. De lijst met finalisten per categorie ziet er als volgt uit:

Perfect Cities

Crowbar (Crowded Cities) – Een slimme machine die kraaien traint om sigarettenfilters op straat op te ruimen.

Spatial.AI (Spatial) – Een locatiedatabedrijf dat gesprekken op sociale netwerken gebruikt om inzicht te geven in hoe mensen zich verplaatsen en de wereld om hen heen ervaren.

Homies. (Achmea) – Een alarmplatform waarop buren, vrienden en familie elkaar helpen bij brand of inbraak.

Marco Zuniga (TU Delft) – Maakt gebruik van zonlicht om objecten informatie te laten overdragen.

Cortex Shelter – (Cutwork) – Industriële technologie om onder andere metaal met de hand te buigen voor een optimale productie van prefabproducten.

Safe & Secure Society

The Great Bubble Barrier – Maakt een barrière van bubbels in water om plastic uit het water te filteren.

No More Ransom – Een platform voor slachtoffers van ransomware om versleutelde data terug te krijgen.

Sensara HomeCare (Sensara) – Helpt alleenstaande ouderen zelfstandig te blijven wonen en zich veilig te voelen in hun eigen huis.

Mine Kafon Drone (Hassani Design) – Een systeem om landmijnen te verwijderen.

Biowatch (Biowatch) – Een draagbare oplossing voor betalingen, ticketing, toegangscontrole en ID-beheer.

Clean & Affordable Energy

Aviation Fuel Initiative (Clean Tech Aviation) – Een initiatief dat werkt aan een oplossing om de luchtvaartsector een alternatieve brandstof te bieden.

Rotor Sail Solution (Norsepower) – Een oplossing om windenergie op te wekken en zo schepen te laten varen.

Jedlix Smart Charging (Jedlix) – Combineert het opladen van een elektrische auto met hernieuwbare energieproductie om zo de kosten voor het opladen te verlagen.

Light Energy (Tweetonig) – Een sensor om IoT-apparaten op te laden met licht, waardoor batterijen niet meer nodig zijn.

The Goodshipping Program – Biedt cargo-eigenaren een oplossing om hun CO₂-afdruk te verlagen.

Future Food Solutions

Mycoat (Media Distillery) – Een methodiek om zaaizaad van een specifieke coating te voorzien, die telers in staat stelt om sneller duurzaam voedsel van hoge kwaliteit te produceren.

Natural Branding (Eosta) – Plastic verpakkingen voor groente en fruit worden overbodig door middel van een ‘brandmerk’ op het product om biologische producten te onderscheiden.

Green Banana Pasta (Green Banana) – Groente- en fruitpasta gemaakt van onder andere groene bananenbloem, met een hoge voedingswaarde en geproduceerd in Oeganda.

Asparagus harvesting robot (Cerescon) – Een slimme robot die handmatig oogsten van witte asperges overbodig maakt.

Agri-wallet (Coin22) – Biedt boeren in ontwikkelingslanden een op blockchain gebaseerde virtuele valutarekening die op smartphones te gebruiken is.

Skills to Succeed

iThrive – Een personal coach on the go, die helpt contraproductieve gewoontes om te zetten in productieve gewoontes.

AV1 (No Isolation) – Een telepresencerobot voor kinderen en jongvolwassenen met een langdurige ziekte, waardoor zij onderwijs kunnen blijven volgen.

Knowingo – Een cloudgebaseerd leerplatform dat gebruikmaakt van artificial intelligence en gamification.

Knowledge Platform (Maana) – Helpt grote bedrijven om beter en sneller beslissingen te nemen.

Collaborative Story (Go Pollock) – Ondersteunt leraren in de klas door het onderwijs aan te vullen en feedback te geven op het kennisniveau van leerlingen.

Restart ONE (Restart Network) – Een crowd-sourced school om iedereen gelijk onderwijs aan te bieden, met name op het vlak van technologie.

Circular Economy

Dutch Calcite (The Calcite Factory) – Optimaliseert het waterzuiveringsproces, waarbij belangrijke stoffen teruggewonnen worden.

Immersed Computing (Asperitas) – Concept voor een natuurlijke convectie voor koelsystemen in datacenters.

Excess Materials Exchange (EME) – Een digitale marktplaats waar bedrijven overgebleven materialen en producten uitwisselen.

Circular IQ – Maakt inzichtelijk waar producten vandaan komen en hoe ze vervaardigd zijn, waardoor circulariteit meetbaar en beheersbaar wordt.

Blue Battery (Aqua Battery) – Realiseert de opslag van hernieuwbaar geproduceerde elektriciteit.

Delightful Consumer Experience

Somnox – Een zachte robot die mensen helpt om in slaap te vallen.

Knops – Oordopjes die omgevingsgeluid aanpassen naar het gewenste volume.

4Suites – Sleutelloze, mobiele technologie met ‘smart locks’ voor de hospitality- en onroerendgoedbranches.

IV-Walk – Een draagbaar infuusvest dat mobiliteit stimuleert in ziekenhuizen om het herstel van de patiënt te versnellen.

Labfresh – Een duurzaam geproduceerd overhemd dat vlek- en lichaamsgeurbestendig is.

Financial Services Reinvented

Gavin risk-sharing service (Gavin) – Een verzekeringsmodel dat alle kosten van schade verdeelt over de gebruikers.

Kandoor (Kandoor.nl) – Digitale community van zelfstandige vrijwilligers die middels artificial intelligence antwoord geven op financiële vraagstukken.

Ockto – Verzamelt financiële gegevens en minimaliseert het papierwerk in hypotheekaanvragen.

Otly! – Zorgt voor kindvriendelijk bankieren, waarbij kinderen leren over financiën en sparen.

Nx’change – Een beurs die bedrijven en beleggers samenbrengt zonder tussenkomst van een bank.

Health & Wellbeing

LEA (Robot Care Systems) – Een interactieve robotrollator die alleenstaande ouderen helpt.

MindAffect – Hulpmiddel waarmee verlamde patiënten met hersensignalen een computer aansturen.

MOMALA-App (Momala) – Een app om malariaparasieten te detecteren in een bloedvlek.

LegBank – Biedt oplossingen voor mensen in afgelegen gebieden, die een prothese nodig hebben.

Fited – Op maat gemaakte, 3D-geprinte medische braces en protheses op basis van afbeeldingen

Intelligent Enterprise

Snackable Content (Media Distillery) – Een zoekmachine die gebruikers automatisch beeld- en geluidsfragmenten biedt op basis van hun interesse.

Deep Learning (AI) based Machine Vision (Delft Robotics) – Stelt machinebouwfabrieken en robotintegrators in staat om robots toe te passen in nieuwe sectoren.

Low Power Global Area Network (Magnitude Space) – Levert wereldwijde connectiviteit voor op sensor gebaseerde en IoT-gerelateerde apparaten, door een eigen satellietnetwerk.

Accerion – Een infrastructuurvrije positioneringstechnologie voor mobiele robots die de vloer als referentie gebruiken.

BeSense – Rust gebouwen uit met sensoren die realtime informatie verzamelen over de bezetting om de mate van vervuiling in het gebouw te berekenen.

Seamless Travel & Transport