Samenwerking Netgear met Milestone brengt Arcus naar ReadyNAS

Networking

Netgear laat in een persbericht weten een samenwerking aan te gaan met Arcus Global Inc., van Milestone. Door de samenwerking kan Milestone Arcus per direct op Netgear ReadyNAS draaien. Zo zijn bedrijven in staat om hun ReadyNAS te gebruiken voor zowel opslag en beheer van video-surveillance als voor veilige opslag en backup van zakelijke gegevens.

Volgens Netgear is schaalbaarheid van videosystemen een grote uitdaging geworden. Dit geldt voor het ondersteunen van steeds meer camera’s en het opslaan van grote hoeveelheden videodata. De gecombineerde oplossing van Netgear en Arcus Global Inc. moet ervoor zorgen dat bijvoorbeeld cafés, kleuterscholen, kleine hotels, onafhankelijke winkeliers, kleine kantoren en vastgoedbedrijven zich fysiek kunnen beveiligen met minimale investeringen, moeite en beheerkosten.

Dit soort kleine bedrijven wostelen volgens Netgear net als grote bedrijven met de schaalbaarheid van video-surveillance en de betrouwbaarheid van data. Zij zouden over de beschikbare oplossingen van mening zijn dat ze te moeilijk zijn om te installeren, te duur zijn in de aanschaf of te weinig functionaliteit en capaciteit hebben.

Beschikbaarheid

Om dat op te lossen is er een aantal NAS-apparaten voor MKB’ers dat momenteel Milestone Arcus ondersteunt. Het gaat daarbij om de ReadyNAS RN420 Series van Desktop NAS, de ReadyNAS RN520 Series van Desktop NAS, ReadyNAS RN720 Series van Desktop NAS en ReadyNAS Rackmount.

Specifiek vallen onder deze productlijnen de volgende modellen: RN422, RN424, RN426, RN428, RN524X, RN526X, RN528X, RN626X, RN628X, RR2312, RR2304, RN3138, RR3312, RR4312X en RR4360X. Overigens is er een cameralicentie van Netgear nodig om video op te slaan die is opgenomen met de verbonden IP-serveillance camera’s.

Netgear biedt daarbij drie vijfjarige licentiepakketten tegen uiteenlopende prijzen aan. Zo betaalt een bedrijf voor één cameralicentie 39,99 euro, voor vier cameralicenties 132,99 euro en voor acht cameralicenties 239,99 euro. Een flexibel licentiebeleid moet bedrijven de mogelijkheid bieden om het aantal licenties eenvoudig uit te kunnen breiden.