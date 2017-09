Axis introduceert nieuwe netwerkradardetector, de AXIS DS2050-VE

Hardware

Axis Communications kondigt in een persbericht de AXIS D2050-VE netwerkradardetector aan. Deze aanvulling op camera’s met videobewegingsdetectie maakt het mogelijk om bewegende objecten te volgen met PTZ-camera’s. Daarbij wordt radartechnologie gebruikt om zones accuraat en betrouwbaar te scannen op de objecten onder uiteenlopende licht- en weersomstandigheden.

De technologie belooft een breder gebied te scannen dan thermische camera’s, die meer geschikt zijn voor de beveiliging van lange perimeter. De AXIS DS2050-VE is in eerste instantie bedoeld voor middelgrote industriële installaties en kan worden geïntegreerd in camera’s en videomanagementsystemen (VMS) van Axis en bewakingssystemen en VMS van andere merken.

Axis belooft daarbij een vandalismebestendige netwerkradardetector die geschikt is voor gebruik buitenshuis. Gebruiker krijgen in realtime inzicht in informatie over de positie, snelheid, hoek en afmetingen van bewegende objecten. Het bereik van de AXIS DS2050-VE (50 meter) moet groter zijn dan passieve infraroodsensoren.

Ook belooft het toestel een breed detectieveld van 120 graden, waarbij valse alarmen tot een minimum beperkt blijven. Bijvoorbeeld kleine dieren, bewegende schaduwen of lichtreflectie worden geregistreerd. Gebruikers kunnen het product inzetten om cameraopnames te starten, een akoestisch alarm of verlichting te activeren of opnamekwaliteit van camera’s te verbeteren.

Toepassing

Het is mogelijk om de AXIS DS2050-VE in te zetten als een op zichzelf staand product of als onderdeel van een bewakingssysteem. Door de open interface is het systeem compatibel met camera’s van Axis en kan het gemakkelijk aan de software Axis Camera Station, Axis Camera Management en andere VMS gekoppeld worden. Zo moeten gebruikers beschikken over een overzichtelijk en geïntegreerd beheer en eenvoudig onderhoud.

Het product is de eerste detector met netwerkradartechnologie van Axis. De oplossing is te bevestiging aan een muur of paal en krijgt stroom via Power over Ethernet Plus (PoE+). Door certificering als IP66, IK08 en NEMA 4x biedt de AXIS DS205-VE hoge stof- en vochtbestendigheid. Bovendien is de detector te gebruiken in temperaturen van -40 graden tot 60 graden.

Axis brengt de netwerkradardetector in oktober op de markt via de verkoopkanalen van het bedrijf. De adviesprijs zal daarbij 1299 dollar bedragen.