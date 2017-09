Synology maakt DiskStation DS418play beschikbaar

Networking

Synology heeft een nieuw apparaat onthuld dat de naam DiskStation DS418play draagt. Deze gecentraliseerde multimedia hub kent meer dan 40 TB aan raw opslagcapaciteit. Gebruikers kunnen daardoor tot twee kanalen h.265/H.264 4K video’s tegelijkertijd transcoderen.

De DiskStation DS418play beschikt over een dual-core processor van 2 GHz, waarbij er een maximum van 2,5 GHZ behaald kan worden. Het apparaat beschikt over vier sleuven. Ook versleuteling acht Synology belangrijk bij de nieuwe NAS, door een ingebouwde AES-NI hardware encryptie engine mee te leveren. De dataoverdracht moet zo op een uitstekende manier versleuteld zijn, omschrijft het bedrijf.

Het apparaat kent dual 1 Gbe LAN-ports met Link Aggregation en Failover-ondersteuning. Ook is er een USB 3.0-poort aanwezig. De standaard systeemopslag is 2GB DDR3l, terwijl het totale aantal memory slots uitkomt op twee. Het geheugen is daardoor uit te breiden naar 6 GB, dus één van 2 GB en één van 4 GB.

Mogelijkheden

Een andere belangrijk punt van de DS418play is de mogelijkheid meer dan 226 MB/s en 186 MB/s versleuteld sequentie te kunnen lezen en schrijven. Het apparaat beschikt over een full-speed modus, een cool modus en een stille modus. De interne schijven zijn Btrfs en EXT4, terwijl de externe schijven Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ en exFAT zijn. Die laatste moet los gekocht worden in de Package Center.

Bij de eerder genoemde 4K video’s geldt dat de content overal en altijd te raadplegen en streamen is. De online transcodering gebeurt via Video Station en DS-video, waardoor 4K-video’s geconverteerd en afgespeeld kunnen worden op andere computers, smartphones en mediaplayers die eigenlijk geen Ultra HD-formats ondersteunen.

Online is de DiskStation DS418play beschikbaar vanaf zo’n 339 euro. De prijs kan daarbij oplopen tot ongeveer 568 euro. De DS518play is overigens een ander product dan de DS416 waarover Techzine eerder schreef. Dat apparaat werd eerder in september onthuld.