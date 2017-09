Veeam gaat Microsoft Azure Stack ondersteunen

Services

Veeam zal ook Microsoft Azure Stack gaan ondersteunen, zo valt te lezen in een persbericht. Het bedrijf dat we kennen van de Availability-oplossingen wil hiermee databescherming en Availability voor Microsoft Azure, en Azure Stack als een verlenging ervan, bieden.

De flexibiliteit en innovatiemogelijkheden van cloudcomputing worden zo naar on-premise omgevingen gebracht, omschrijft Veaam. Het bedrijf wil niet alleen data van organisaties in Azure Stack beschermen, maar ook applicaties. De Availability-oplossingen zorgen voor een algemeen back-up en managementplatform voor on-premise-, virtuele, fysieke- en cloudomgevingen voor snel herstel van bedrijfskritieke applicaties.

Serviceproviders beheren en behouden daarbij de controle en het overzicht, doordat ze klanten en eindgebruikers eenvoudig kunnen monitoren. Ook het herstellen van applicaties moet voor Azure Stack-klanten eenvoudiger zijn. Veeam claimt dat launchpartner zijn voor Azure Stack het belang van zijn rol op het gebied van Availability garanderen voor alle applicaties en data binnen ideere cloud benadrukt.

Voordelen

Als belangrijkste voordelen van Veeam-ondersteuning voor Azure Stack noemt het bedrijf onder meer multi-tenancy. Hierbij isoleert Veeam Cloud Connect backup-kopieën voor iedere klant, om optimale beveiliging en compliance te garanderen.

Ook meerdere herstelopties schaart het bedrijf onder de belangrijke voordelen. Backup & Replications ondersteunt namelijke gedetailleerde recovery op item-niveau via Veeam Explores voor Microsoft Exchange, SQL Server, Microsoft SharePoint, Microsoft Active Directory en Oracle. Anderzijds is volledige bestandsherstel voor verwijderde of corrupte klantbestanden mogelijk.

Tot slot noemt Veeam nog de mogelijkheid tot rapporteren en factureren. De Availability Console ondersteunt real-time monitoring en automatische incasso’s met betrekking tot klanten. Deze console moet hostingproviders en grote organisaties in staat stellen hun klanten eenvoudige te beheren en factureren voor het gebruik van de beschikbaarheidsoplossingen.

Veeam verwacht dat zijn ondersteuning voor Microsoft Azure Stack vanaf begin 2018 beschikbaar is. Overigens schreven we eerder al dat Veeam de integratie van Microsoft-diensten verder doorzet. Deze stap lijkt daar een verlengde van.