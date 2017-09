Lexmark brengt slimme oplossingen naar detailhandel en financiële sector

Services

Lexmark kondigt slimme oplossingen voor documentvastlegging aan. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor retailers, banken en verzekeraars en hun klanten. De nieuwe oplossingen zijn toegankelijk via de touchscreen-interface van een slimme multifunctionele printer (mfp) van Lexmark.

Betekenis per sector

Eén van de oplossingen die hiervoor zorgt is het zogeheten In-Store Capture for Retail. Hierbij worden inefficiënte papier-gebaseerde processen vereenvoudigd en versneld. In de praktijk geldt dit bijvoorbeeld voor het registreren van nieuwe klanten, facturatie, de verwerking van inkomende documenten en incidentrapportage. Directe integratie met de meeste winkelsystemen en back-end retailsystemen moet deze mogelijkheid een kant-en-klaar inzetbare oplossing maken.

De banksector krijgt te maken met Smart Document Capture for Banking. Papier-gebaseerde processen binnen bankfilialen zullen hierbij verder gestroomlijnd raken. Zo moeten zij hun klantenservice verbeteren, nauwkeuriger werken en compliance waarborgen. Via een mfp voegt de oplossing tijdens de verwerking van documenten intelligentie toe aan het registratieproces van klanten. Zij kunnen zo sneller en eenvoudiger bijvoorbeeld een nieuwe rekening openen of een lening goed laten keuren.

De Smart Document Capture for Insurance voor verzekeraars gebruikt een slimme mfp om te helpen met het digitaliseren van kernprocessen. Ook zij moeten zo de klanten beter kunnen bedienen, de efficiëntie vergroten en compliance waarborgen. Klanten krijgen met één volledige digitale ervaring te maken door papier formulieren effectief en efficiënt vast te leggen en te verwerken. Anderzijds moeten interne processen door de integratie met bestaande digitale systemen verbeteren.

Beschikbaarheid

Voor alle drie de beroepsgroepen geldt dat de bedrijfsbrede inzet van de oplossingen minimale training vereist. Het is de bedoeling dat informatie en documenten die op externe locaties zijn vastgelegd eenvoudig in bedrijfssystemen op te nemen zijn. De detailhandel zal als eerste de oplossingen kunnen gebruiken, en wel vanaf 27 september. De banksector is op 4 oktober aan de beurt, waarna het verzekeringswezen op 11 oktober volgt.