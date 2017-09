Microsoft toont nieuwe look van startmenu Windows 10

Apps & Software

In de nieuwste Windows 10 Insider Preview is het aankomende ontwerp van het startmenu te zien. De techgigant noemt de look ook wel Fluent Design. Deze previewversie, bekend onder nummer 17004, is niet bedoeld voor de aankomende Fall Creators Update maar de Windows 10-versie daarna (Redstone 4).

Fluent Design is de nieuwe designtaal van Microsoft. In de Fall Creators Update, die vanaf 17 oktober beschikbaar is, kunnen gebruikers al wat van de nieuwe look zien. Sommige applicaties en features krijgen te maken met Fluent Design, waaronder Action Center.

In Fluent Design bevindt zich onder meer Arcylic Material. Hiermee krijgen applicaties een ondoorzichtig, gelaagd effect. Dit moet voor meer diepte zorgen, alsmede Connected animation voor het maken van overgangscènes en Parallax 3D-effecten.

Bij deze preview is te zien hoe Reveal-effect werkt in het startmenu. Dit is een lichteffect om de aandacht van de gebruiker op elementen van het scherm te trekken. Specifiek vereisen deze elementen een actie, zoals een knop van een app, wanneer er met de cursor op gestaan wordt. In het nieuwe startmenu krijgen gebruikers iedere knop in een grijs getinte box te zien. Hoe dat eruit ziet, kun je onderaan dit bericht bekijken.

Overige functies

Een andere aanpassing in 17004 is het standaard vastpinnen van Microsoft Edge aan het bureaublad. De tekst Expand en Clear all in het Action Center verandert in de previewversie tevens van kleur om overeen te komen met de accentkleur in Settings van een gebruiker. Ook krijgt de nieuwe Windows 10-versie er een nieuwe kleurenwiel bij in Color & High Contrast Settings.

Redstone 4 begint daarmee al aardig wat vorm te krijgen, al zullen we dus eerst aan de slag gaan met de Fall Creators Update. In een eerder bericht op Techzine was al te lezen dat hierin veel aandacht is voor zaken die te maken hebben met creativiteit. Daarbij valt te denken aan verbeterde mogelijkheden voor het gebruik van een stylus, Paint 3D en Mixed Reality.