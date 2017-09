Nederlandse The Hague Tech tekent overeenkomst met The Vualt om startups te helpen

Business

Het Nederlandse The Hague Tech tekent een samenwerkingsovereenkomst met The Vualt, een techcommunity in San Fransisco. Beide partijen committeren zich hierbij aan de doelstelling om in 2018 drie veelbelovende startups met internationale ambitie uit te wisselen.

Brian Gharibaan, medeoprichter van The Hague Tech, geeft aan met de samenwerking de netwerken tussen beide steden te willen verbinden. Leden van de communities kunnen daardoor per direct gebruikmaken van een co-working- en evenementruimtes in beide steden. Ook zullen er gezamenlijk opleidingsprogramma’s voor investeerders, corporate teams, overheden en startups aangeboden worden.

Nederlandse leden moeten toegang krijgen tot investeerdersnetwerken in Silicon Valley, zo legt Gharibaan uit. The Vault geeft op zijn beurt aan dat de hoge levensstandaard en betaalbare huisvesting van Den Haag de perfecte uitvalbasis maakt voor zijn bedrijven met Europese ambities. De werkruimtes, locatie en het netwerk van The Hague Tech sluiten volgens The Vault perfect aan bij zijn eigen ecosysteem.

Het doel daarbij is om bestaande lokale kennis en middelen in Den Haag aan te vullen met de programma’s, het netwerk aan de West Coast en de Silicon Valley-cultuur van de Amerikaanse techcommunity. The Vault kijkt daarbij uit naar de samenwerking en verwelkomt de The Hague Tech-leden graag in Californië.

Bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst was de Haagse wethouder Saskia Bruines (Kenniseconomie, Internationaal, Jeugd en Onderwijs) aanwezig. Zij geeft in het persbericht aan dat de stad baat heeft bij internationale samenwerkingsverbanden die kunnen bijdragen aan kansrijke proposities op het gebied van vrede en technologie. Volgens Bruines kunnen startups en scale-ups daarin een belangrijke rol spelen.