Publieke bèta Google Cloud IoT Core gelanceerd, IoT-data en inzichten komen samen

De Cloud IoT Core van Google is in publieke bèta gegaan en daaruit blijkt dat de techgigant een aantal aanpassingen doorvoert. Google wil met dit platform vooral de manier waarop bedrijven Internet of Things-apparaten monitoren en beheren veranderen.

Het platform brengt IoT-inzichten en data samen. De gegevens kunnen vervolgens omgezet worden in toepasbare inzichten door het gebruik van IoT-diensten van Google. Onder meer Google Cloud Pub/Sub, Google Cloud Dataflow, Google Cloud Bigtable, Google BigQuery and Google Cloud Machine Learning Engine behoren hiertoe.

In de publieke bèta is het bijvoorbeeld mogelijk om je eigen IoT-certificaat naar het platform te brengen, waardoor apparaten gecertificeerd zijn door een Certificate Authority (CA) te beheren zijn. Cloud IoT Core zal de handtekening verifiëren. De authenticatie wordt dan getransfereerd met de publieke sleutels van apparaten naar de Cloud IoT Core.

Een andere toevoeging die bij de publieke bèta hoort is een beveiligingsconnectie voor bestaande IoT-apparaten en gateways die HTTP of MQTT gebruiken. Ook kunnen API’s voor applicaties updates krijgen, zelfs als ze niet verbonden zijn.

Ambitie Google

Personen die zich hebben opgegeven voor de trail kunnen het platform per direct gebruiken. Zij zullen alle IoT-apparaten kunnen verbinden en centraal beheren vanaf één dashboard. Cloud IoT Core werd overigens tijdens ontwikkelaarsconferentie Google I/O geïntroduceerd. Het bedrijf geeft aan dat sindsdien veel industrieën als transport, gas en olie en healthcare het platform gebruiken. Google heeft daardoor waardevolle inzichten gekregen.

Doordat apparaten veel gebruikt worden is er een grote hoeveelheid data beschikbaar. Google wil door de apparaten te verbinden met de Cloud IoT Core een veilige en betrouwbare weg bieden om de gegevens te gebruiken voor waardevolle inzichten. Daarbij kunnen updates doorgevoerd worden om er zo voor te zorgen dat de beste producten en diensten op een kostenefficiënte wijze geleverd worden.