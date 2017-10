Oracle 18c zet nieuwe stap in cybersecurity met online verdediging

Security

Tijdens haar jaarlijkse Oracle OpenWorldcongres maakt Oracle bekend in te zetten op cybersecurity. De lancering van hun nieuwe product Oracle 18c stond centraal. Deze veiligheidsoplossing werd uitgebreid vergeleken met de concurrentie. Met name Amazon lag onder een vergrootglas. Topman Larry Ellison kondigde meer nieuws aan. Oracle lanceert dinsdag namelijk nog een product op het gebied van cybersecurity.

Wat maakt Oracle18c zo bijzonder qua cybersecurity?

Normaal gesproken moeten databases en toepassingen na een cyberaanval offline gehaald worden. Vervolgens moeten deze handmatig worden geconfigureerd en de virussen verholpen. Hierna moet deze apparatuur weer online gebracht worden. Dit proces is omslachtig en vatbaar voor menselijke fouten. Met Oracle18c claimt Oracle een database te hebben ontwikkeld die direct zwaktes in cybersecurity kan detecteren en zelf kan oplossen zonder offline te hoeven gaan.

Topman Ellison verwees naar de recente hack bij Equifax om te verdedigen dat het offline halen van databases geen effectieve verdediging is. Oracle wil inzetten op geautomatiseerde verdediging en het herstellen van databases terwijl ze online blijven. Aangezien menselijke begeleiding niet meer nodig is blijft de verdediging tegen cyberaanvallen optimaal en kunnen menselijke fouten voorkomen worden. Oracle garandeert dan ook een uptime van 99,95%. Dit komt neer op gemiddeld minder dan een half uur downtime per jaar. Daarbij claimt Oracle ook kostenvoordelen aangezien het systeem zichzelf onderhoud en indien nodig herstelt. Hierdoor is een besparing op arbeidskosten mogelijk.

Ellison vertoonde vervolgens een aantal voorbeelden van de werking van Oracle18c. Ook verzorgde hij twee live-demo’s om te laten zien hoe snel en goed het product werkt. Het laatste deel van zijn presentatie besteedde hij aan een vergelijk van Oracle18c met Amazon’s Redshift. Hij legde uit dat het systeem van Oracle flexibeler is omdat dit systeem in staat is om bij een piekbelasting meer processoren te gebruiken en die processoren weer vrij te maken als de piekbelasting voorbij is.

Met de opmerking dat hij contractueel zou garanderen dat de kosten van de Oracle18c minder dan de helft zouden bedragen dan die van Amazon’s Redshift verliet hij onder applaus het podium. Wij zijn benieuwd welke verrassing ons dinsdag wacht en houden u op de hoogte!