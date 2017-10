BlackBerry boekt weer winst dankzij software en diensten

Business

Na een paar moeilijke jaren – vooral door de flink gedaalde verkopen van zijn mobiele telefoons – gaat het eindelijk weer beter met BlackBerry. Het Canadese bedrijf verlegde zijn focus naar software en die strategie werpt zijn vruchten af. Afgelopen kwartaal boekte het bedrijf weer winst en verwacht het dat de financieel voorspoedige wind voorlopig aanhoudt.

Dat maakt BlackBerry bekend in een persbericht over zijn kwartaalcijfers. De totale inkomsten van het bedrijf kwamen in het derde kwartaal van 2017 uit op 238 miljoen dollar. Omgerekend is dat zo’n 202 miljoen euro. De winst bedroeg een mooie 19 miljoen dollar, ofwel 16,1 miljoen euro. Daarmee heeft het bedrijf zijn cijfers flink om weten te gooien, want een jaar geleden draaide het nog een verlies van 372 miljoen dollar.

Groei dankzij software

Opvallend is hoe groot het aandeel van software is in de kwartaalcijfers van het bedrijf. De inkomsten uit software bedroegen 185 miljoen dollar, zo’n 77,7 procent van het totaal. Het gaat dan onder meer om beveiligingssoftware en daaraan gerelateerde licentie-inkomsten. BlackBerry heeft flink wat deals gesloten, naar eigen zeggen met meer dan 3.300 ondernemingen, en verwacht daarom dat die inkomsten redelijk stabiel zullen blijven.

“Ik ben erg tevreden met onze resultaten,” laat CEO John Chen weten. “We hebben historische hoogtepunten bereikt als het aankomt op software en dienstverlening, en behaalden onze beste cijfers in bijna vijf jaar, wat onze complete transformatie naar een softwarebedrijf illustreert. En belangrijker nog, we boekten significante vooruitgang in onze belangrijkste groeisectoren.” Daarbij refereert hij vooral naar deals in het Unified Endpoint Management platform, binnen de auto-industrie en de eerdergenoemde licenties.

Geen smartphones meer

Lange tijd ging het vrij slecht met BlackBerry. De verkopen van smartphones, waar het bedrijf ooit een groot deel van zijn omzet uit haalde, liepen enorm terug en daarom besloot het helemaal te stoppen met de productie daarvan. Eind vorig jaar sloot het een overeenkomst met TCL voor de productie van nieuwe telefoons, waarbij dat bedrijf ze maakt en onder de BlackBerry-naam uit mag brengen. De eerste high-end smartphone in die reeks was de BlackBerry KEYone, die sinds juni in Nederland verkrijgbaar is en zich richt op de zakelijke markt.