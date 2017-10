Windows 10 eind dit jaar wellicht populairder dan Windows 7

Apps & Software

Elke maand worden er weer nieuwe rapporten naar buiten gebracht over het marktaandeel van ’s werelds grootste besturingssystemen. Windows 10 lijkt nu op het punt te staan om Windows 7 in te halen. Dat terwijl de groei van het systeem een paar maanden geleden nog afnam.

Dat blijkt uit het nieuwe maandoverzicht van Statcounter. Het marktaandeel van Windows 10 nam volgens die site toe naar 39,3 procent. Windows 7 is nog altijd het grootste van de wereld, met een aandeel van 43,99 procent. Volgens de voorspellingen zal er eind dit jaar een wisseling van de wacht plaatsvinden en is Windows 10 voor het eerst op meer apparaten geïnstalleerd dan Windows 7.

Populaire oude Windows-versies

Opvallend zijn ook de statistieken van eerdere Windows-versies. De populairste andere Windows-versie is nog altijd Windows 8.1, dat een marktaandeel van 9,01 procent heeft. Een stuk minder populair is Windows 8, dat op 2,64 procent marktaandeel staat. Maar kijken we naar Windows XP, een systeem dat al lange tijd geen veiligheidsupdates meer krijgt, staat op 4,19 procent. Hieronder de afbeelding die laat zien hoe de marktaandelen van de verschillende Windows-versies zich tot elkaar verhouden.

Android vs de rest

Opvallend is verder dat Android nog altijd populairder is dan Windows, mits ook mobiele apparaten en tablets meegenomen worden in de statistieken. In september 2017 stond Android op 39,8 procent van alle apparaten. Windows daarentegen op 36,3 procent. Dat komt vooral doordat Microsoft geen voet aan de grond van smartphones wist te krijgen.

Toch zien we dat het marktaandeel van Windows de afgelopen maanden iets toegenomen is, vooral ten koste van Android. iOS en OS X blijven redelijk constant. Ook Linux heeft het afgelopen jaar nauwelijks ingeleverd.

Verwacht wordt dat 2018 een erg interessant jaar wordt voor de wereld van besturingssystemen. Microsoft voert proeven uit met een nieuw mobiel apparaat, dat voor een verenigde ervaring op alle Windows 10-apparaten moet zorgen. Wanneer dat er precies komt en hoe het eruit zal komen te zien is nog niet bekend, al doen de verhalen vermoeden dat het een smartphone wordt.