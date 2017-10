Samsung opent als volgende techgigant een AI-lab in Canada

Business

Canada begint langzaamaan het land te worden voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (KI). Samsung heeft nu een nieuw laboratorium voor KI-gerelateerd onderzoek geopend aan de Universiteit van Montreal. De universiteit, medewerkers en studenten zullen samen met Zuid-Koreaanse onderzoekers werken aan een reeks KI-projecten.

Dat meldt Samsung Electronics vandaag in een persbericht. Het bedrijf gaat in Canada onder meer onderzoek doen naar zelfrijdende auto’s, beeldherkenning, vertaalsoftware en robotica. Daarbij krijgt de digitale assistent Bixby, die sterk leunt op kunstmatige intelligentie, extra aandacht en wordt die breder ontwikkeld.

Onderzoeksdoelen

“Er is sprake van een lange en vruchtbare onderzoekssamenwerking tussen Samsung en ons en we zijn verheugd om te zien dat Samsung hier een onderzoekslaboratorium opent en zich bij het verbazingwekkende momentum voegt dat Montreal verandert in een internationale hub voor kunstmatige intelligentie, zowel op academisch als industrieel vlak,” laat professor Yoshua Bengio van de universiteit weten.

In het laboratorium worden onder meer cruciale algoritmes en componenten voor kunstmatige intelligentie ontwikkeld voor de eerder genoemde technologieën. De combinatie daarvan met Bixby schetst een interessant beeld van waar Samsung wellicht heen wil.

Toen het zijn digitale assistent aankondigde, liet Samsung weten er veel mee van plan te zijn. De bedoeling was om er een overkoepelend platform van te maken dat op al zijn apparaten staat. Maar gecombineerd met bijvoorbeeld software voor zelfrijdende auto’s, laat dat zien dat de plannen met Bixby wellicht veel verder gaan.

Andere technologiereuzen in Canada

Canada heeft dit jaar zo’n 125 miljoen dollar beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van een bloeiende KI-sector in het land. Dat heeft ertoe geleid dat er steeds meer talent naar het land trekt. Zo heeft Google een DeepMind-kantoor geopend in Edmonton, Apple een unit in Ottawa en bevinden zich teams van Facebook, Google en Microsoft in Montreal. Zo bezien moest Samsung bijna wel een lab openen in de stad en precies dat doet het nu.