Goedkoop Photoshop-alternatief Paint.NET eindelijk beschikbaar in de Microsoft Store

Na maanden wachten, is Paint.NET eindelijk beschikbaar in de Microsoft Store. De ontwikkelaar achter de app heeft afgelopen vrijdag bekend gemaakt dat de software naar de downloadwinkel van Microsoft komt. Vanaf nu is het goedkope alternatief voor Photoshop voor een kleine prijs te downloaden. Daarmee is de app dus ook beschikbaar voor gebruikers van Windows 10 S.

De Microsoft Store-versie van Paint.NET is precies dezelfde als de klassieke, via de website te downloaden, versie. Alle functies uit de reguliere versie van de software zijn dus ook in de Store-variant te vinden. En de plugins van derde partijen die naar de standaardversie gebracht zijn, kunnen ook in de Store-versie gebruikt worden. Toch is er een belangrijk verschil.

Niet gratis

De Windows Store-versie van de app kost geld, waar de klassieke versie van Paint.NET gratis te downloaden is. Kies je ervoor de app via de Microsoft Store naar je Windows-apparaat te brengen, betaal je 8,99 euro. De komende dertig dagen is de app iets goedkoper en betaal je 4,99 euro – inclusief BTW. Ontwikkelaar Rick Brewster laat in een uitgebreid statement weten waarom hij nu geld vraagt voor de app.

“De afgelopen jaren heb ik keer op keer te horen gekregen dat ik geld zou moeten vragen voor Paint.NET en dat mensen bereid zijn om ervoor te betalen. Donaties, het equivalent van een virtuele fooienpot, waren een prima manier om die mogelijkheid te bieden, zonder een betaalsysteem te hoeven ontwikkelen met serienummers en anti-piraterijmaatregelen en al die andere vervelende dingen. Ik heb het altijd belangrijker gevonden dat mensen Paint.NET hebben, dan het mogelijk te maken dat het zijn volledige financiële potentieel realiseert. Maar statistisch gezien, doneren maar erg weinig mensen daadwerkelijk geld. De getallen liggen ontzettend laag en alleen omdat Paint.NET een enorme gebruikersbasis heeft, zie ik daar iets van terug. Dat is prima – de psychologie en statistieken van een systeem als dit, staan in sterk contrast met de winstgevendheid ervan, maar lange tijd geleden heb ik al besloten niet naar de zakelijke en marketing kant van het verhaal te kijken.”

Om die reden blijft de software ook nu nog altijd gratis te downloaden via de site. Maar in een poging de inkomsten iets op te krikken, zonder daar substantiële hoeveelheden tijd in te hoeven steken, vraagt Brewster nu een kleine bijdrage via de Microsoft Store. Mocht je de Microsoft Store-versie willen downloaden, klik dan op deze link.