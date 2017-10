Gartner: ‘Alibaba presteert beter dan Google in cloudinfrastructuurmarkt’

Business

Alibaba zou Google ingehaald hebben in de cloudinfrastructuursector. Dat beeld schetst althans Gartner in een vergelijking. Het onderzoeksbureau vergelijkt daarin de omzet van verschillende bedrijven, om met de tabel IaaS Public Cloud Services Market Share, 2015-2016 te komen.

Het Chinese bedrijf haalde vorig jaar 675 miljoen dollar op, terwijl de zoekgigant met dit onderdeel 500 miljoen dollar omzet boekte. Dat betekent respectievelijk ongeveer 575 miljoen euro en 425 miljoen euro. Het marktaandeel van Alibaba in 2016 kwam daardoor uit op drie procent, terwijl Google een marktaandeel van 2,3 procent kende. In 2015 hadden beide bedrijven nog een marktaandeel van respectievelijk 1,8 procent en 1,5 procent.

Alibaba maakte in 2015 op 2016 een omzetgroei uit infrastructuur door van 126,5 procent. Daarmee is het Chinese merk de snelst groeiende partij op dit gebied. Google groeide met 100 procent, Microsoft met 61,1 procent en Amazon met 45,9 procent. Toch zijn Microsoft en Amazon nog veel groter dan Alibaba.

in 2016 boekte nummer twee Microsoft namelijk een omzet van bijna 1,6 miljard dollar. Marktleider Amazon is met afstand de grootste, doordat het bedrijf een omzet van bijna 9,8 miljard dollar uit dit onderdeel haalde. Beide merken lijken door hun opbrengsten niet zomaar ingehaald te kunnen worden.

Verwachting

Ook de totale markt voor Infrastructure as a Services (IaaS) maakte een groei door. In totaal haalde de bedrijven zo’n 22,2 miljard dollar op. Dat is een stuk meer dan in 2015, toen de markt nog bijna 16,9 miljard dollar waard was. Gartner geeft aan dat de groei aangedreven wordt door digitale bedrijfsinitiatieven, consolidatie van datacenters en migratie van applicaties naar de cloud.

Alibaba heeft zijn positie vooral te danken aan zijn activiteiten in China. Daar is het merk de grootste leverancier van cloudinfrastructuur. Het opzetten van nieuwe datacenters in Europa, Australië, het Midden-Oosten en Japan zal er naar verwachting voor zorgen dat Alibaba de komende twaalf maanden nog verder groeit.

Gartner concludeert dat de markt voor clouddiensten vandaag de dag sneller groeit dan iedere andere IT-markt, dat ten koste gaat van traditionele, niet-cloud-aanbiedingen. Die toename is recentelijk terug te zien in de kwartaalcijfers van een aantal bedrijven. Zo maakte Adobe onlangs bijvoorbeeld een recordomzet bekend vanwege zijn clouddiensten.