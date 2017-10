Getrainde AI maakt van simpele tekeningen een kunstwerk

Apps & Software

Wetenschappers van Cambridge Consultants hebben een kunstmatige intelligentie (AI) ontwikkeld die simpele tekeningen verandert in een kunstwerk. De machine draagt de naam Vincent en is tot zijn daden in staat nadat er minder dan 10.000 geanalyseerd werden.

Hoewel de resultaten van Vincent mooi zijn, was de intentie van de wetenschappers aanvankelijk niet om een schilder te ontwikkelen. Zij trainden de AI om vervalsingen te detecteren. Dit gebeurt nog steeds door zelf een kunstwerk te maken. De onderzoekers realiseerden dit door een tegenstrijdig netwerk te gebruiken en daarbij niet overeenkomende doelen te tonen.

Vincent kan dus zowel kunst uit de Renaissance-periode ontwikkelen als detecteren. Tegenover The Next Web reageert Monty Barlow, directeur machine-learning bij Cambridge Consultant. Daarin beschrijft de onderzoeker dat alle grote kunstenaars uit het Renaissance-tijdperk meegenomen werden. Ze probeerden zo iets te ontwikkelen dat op een beperkte manier de stijl kon imiteren.

Inmiddels is Vincent in staat om naar zijn mogelijkheden een tekening af te maken. Zelfs als er een paar lijnen op een velletje papier getrokken worden kan de machine er wat mee, zo claimt Barlow. De onderzoeker geeft daarbij aan dat één van de belangrijkste onderdelen voor machine-learning data verzamelen is.

Het werk van de wetenschappers is dus niet direct gericht op kunst. Barlow haalt het voorbeeld aan van een zelfrijdende auto. Als er iemand zo’n voertuig ontwikkelt dat veilig kan rijden, moet de AI ook in staat zijn om het verschil te zien tussen een voetganger en een persoon op een billboard. Cambridge Consultant probeert dus een machine te trainen die bepaalt wat wel en niet belangrijk is voor mensen. In onderstaande video is het resultaat van Vincent te zien.