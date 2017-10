D66 wil ook dat extra kosten bellen náár het buitenland afgeschaft worden

Business

Na jarenlange onderhandelingen, wist de Europese Unie eindelijk akkoord te bereiken met telecomproviders over roamen. Providers mogen sinds 15 juni geen geld meer vragen als er vanuit andere Europese landen gebeld wordt. Maar naar andere EU-landen bellen kost wel nog flink wat geld. D66 roept er nu toe op om ook daar een einde aan te maken.

D66-Europarlementariër Marietje Schaake is blij dat het Europees Parlement al eindelijk de roamingkosten afschafte. Maar wat haar betreft, wordt het bellen naar het buitenland ook goedkoper. “Bellen, internetten en sms’en vanuit andere Europese landen kan nu zonder extra kosten. Hoog tijd dat bellen náár een ander Europees land ook goedkoper wordt,” aldus Schaake. Samen met 150 andere Europarlementariërs deed zij een oproep aan de Europese Commissie om maximumtarieven voor bellen naar andere EU-landen te introduceren.

Herziening Europese telecomwetgeving

Die gewenste introductie van maximumtarieven komt op een opportuun moment. De Europese Commissie werkt op dit moment aan een herziening van de Europese telecomwetgeving. Schaake: “In het oorspronkelijke voorstel van de Commissie werd niet gerept over het verlagen van de extra kosten voor bellen naar het buitenland. Het Europees Parlement voegt daarom vandaag een extra artikel toe aan het voorstel. Dat is essentieel om te bouwen aan een interne digitale markt. Zo voorkomen we ook dat providers het verlies aan roaminginkomsten compenseren door hogere tarieven voor internationaal bellen te rekenen.”

Het Europese Parlement gaat nu onderhandelen met de Europese Raad van telecomministers om dit voorstel in een wet te ankeren. Eerder riep D66 in de Tweede Kamer Minister Kamp op dit voorstel te steunen in de Europese Raad.