D-Link lanceert nieuwe serie switches, de DGS-3000-series

Hardware

D-Link komt met een nieuwe serie switches, zo kondigt het bedrijf in een persbericht aan. Door de DGS-3000-series moeten service providers en bedrijven verbeterde management op afstand, uitstekende veiligheid en extreme betrouwbaarheid krijgen. Dit gebeurt volgens het bedrijf op een voordelige manier.

D-Link wil met voordelige metro-access en edge toegang voor bedrijven en scholen met veiligheidsvoorzieningen en hoge uptime onderscheidend zijn. Service providers en hun klanten kunnen gebruikmaken van de triple play functionaliteit. Het bedrijf ontwikkelde deze speciaal om eenvoudige beheer van IPTV/VoIP mogelijk te maken. Grotere bedrijven moeten bovendien hun voordeel halen uit een voordelige gigabit oplossing met geavanceerde access layer features.

De betrouwbare en veilige netwerken met meerdere authenticatiemethoden voor gebruikers moeten de veiligheid realiseren. Dit gebeurt onder meer met ondersteuning voor Access Control Lists en IP-MAC-Port Binding. Ook beschikken de switches over features als Radius-accounting en een reeks Identity-driven Network Policies. Een overspanningsbeveiliging per poort, Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) en Redundant Power Supply (RPS) eigenschappen zorgen voor beschikbaarheid van het netwerk en een betrouwbare verbinding.

De DGS-3000-series is onderdeel van D-Link’s Layer 2 managed switches-familie. Nieuwe modellen die D-Link introduceert zijn de DGS-3000-28X, de DGS-3000-52X, de DGS-3000-28LP en de DGS-3000-28XMP. De switches beschikken over volledig configureerbare poorten, zoals 1 Gb/s RJ-45 poorten en 1 Gb/s SFP poorten. Optioneel daarbij zijn 10 Gb/s STP+ voor makkelijk instellen en PoE-ondersteuning. 10 Gb/s uplinks moeten vertragingen op het netwerk voorkomen en PoE-ondersteuning zorgt voor extra flexibiliteit bij draadloze netwerken en IP-beveiliging.

De DGS-3000-series is per direct beschikbaar. Het goedkoopste model is de DGS-3000-28LP, die voor een adviesprijs van 485 euro exclusief BTW aangeboden wordt. Daarna komen de DGS-3000-28X voor 550 euro en de DGS-3000-28XMP voor 725 euro. De duurste switch is de DGS-3000-52X die voor een bedrag van 775 euro over de toonbank gaat.