KPN breidt beveiligingsportfolio verder uit met overname QSight IT

KPN werkt er druk aan om zijn beveiligingsdiensten uit te breiden. Eerder dit jaar nam het daarvoor dienstverlener DearBytes over en nu heeft het ook de Nederlandse onderneming QSight IT overgenomen. QSight is een vooraanstaand aanbieder van managed security en public cloud consultancy.

De telecomprovider heeft de overname vandaag bekendgemaakt. Volgens KPN is die in lijn met zijn strategie om “zijn positie als leidend beveiligingsdienstverlener in Nederland” te versterken. “KPN beschouwt het als een strategische prioriteit om zijn klanten beveiligingsdiensten en -producten van het allerhoogste niveau te kunnen bieden,” zegt Eelco Blok, CEO van KPN.

“Met de overname van QSight IT verwelkomen we een team hooggekwalificeerde beveiligings- en Microsoftprofessionals, aanzienlijke detection en prediction capaciteiten en een aantal grote bedrijven en organisaties als klant. Samen kunnen we onze klanten het volledige scala aan producten en diensten bieden, van prevention tot detection en prediction, die ze nodig hebben om hun ICT-netwerken, systemen en producten te beschermen.”

QSight IT

QSight IT heeft een breed aanbod van managed security diensten. Zo zijn er 24/7 monitordiensten, en is het actief in zowel de publieke als private sector. In totaal bedroeg de omzet van 2016 zo’n 50 miljoen euro en heeft het bedrijf 250 medewerkers. Vermoedelijk zullen die medewerkers opgenomen worden in de teams van KPN.

“QSight IT is er trots op te kunnen gaan samenwerken met KPN. De overname door KPN is een bevestiging van ons streven de beste te zijn in cybersecurity, en dat met een 100% Nederlandse basis,” legt Martijn Hakstege, CEO van QSight IT, uit. De overname moet nog goedgekeurd worden door de mededingingsautoriteit. Hoeveel geld ermee gemoeid gaat is niet bekend.

Interesse in Fox-IT

KPN overweegt nog meer overnames voor de uitbreiding van zijn beveiligingsaanbod. Eind augustus hoorden we nog dat het bedrijf Fox-IT wil overnemen. Ook dat bedrijf is actief op het gebied van digitale beveiliging. KPN zou nog geen bod hebben gedaan, maar wel al intern kijken naar de mogelijkheid om het bedrijf over te nemen.