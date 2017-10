Design en releasedatum Google Pixel 2 en 2 XL gelekt

Mobile

Over twee dagen organiseert Google een evenement waarop het de nieuwe Pixel-telefoons presenteert. Veel nieuws is er niet te vertellen dan, want niet alleen hebben we nieuwe foto’s, ook zijn er details gelekt en weten we wanneer de toestellen vermoedelijk in de winkel zullen liggen.

De site VentureBeat meldt dat de Pixel 2 op 19 oktober beschikbaar zal zijn. De Pixel 2 XL laat iets langer op zich wachten en zou vanaf 15 november in de winkel liggen. Of dat ook meteen in Nederland zal zijn, is niet zeker – de Pixel en de Pixel XL zijn hier zelfs helemaal niet te koop aangeboden door Google.

De kans dat de telefoons ook echt op die data beschikbaar zullen zijn lijkt groot en past binnen de verwachtingen. Vorig jaar presenteerde Google de Pixel en Pixel XL op 5 oktober. De toestellen lagen vervolgens op 20 oktober in de winkel. Dit jaar vindt er op 4 oktober een evenement plaats en dus is een release op 19 oktober in elk geval consistent met hoe het vorig jaar verliep.

Specificaties en renders

Gisteren publiceerden we een uitgebreide vooruitblik op de Google Pixel 2 en Pixel 2 XL. Consumenten kunnen bij de high-end Android-telefoons kiezen uit een 5-inch of 6-inch scherm. Beide toestellen draaien op een Qualcomm Snapdragon 835-processor en zijn voorzien van 4 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan opslaggeheugen.

De telefoons zouden verder een scherm met smalle bezels hebben, zoals ook blijkt uit onderstaande afbeeldingen. Doordat Google zo intensief samenwerkt met HTC, kon het de telefoons ook voorzien van knijpbediening. Door te knijpen in de toestellen, schijnt de gebruiker straks de Google Assistant op te kunnen roepen.

Verder zouden de telefoons een enkele camera krijgen aan de achterzijde, en twee stereospeakers die naar voren gericht zijn. Een koptelefoonaansluiting zou er niet zijn. Op 4 oktober worden de toestellen gepresenteerd. Het design is als volgt – dat werd gelekt door Evan Blass.