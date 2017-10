TSMC bouwt fabriek voor productie 3nm-chips

Business

TSMC gaat een fabriek bouwen voor de productie van 3nm-chips. De faciliteit wordt gebouwd in het Tainan Science Park, waar het al meerdere andere productiefabrieken heeft staan. Wanneer de fabriek precies opgeleverd moet worden is niet bekend.

De bouw van de fabriek werd kortgeleden door TSMC aangekondigd. Het deed dat in een bijzonder minimalistische aankondiging, waarin het nauwelijks details noemt. De fabriek wordt gebouwd in het Tainan Science Park om “het bestaande clustervoordeel en de voordelen van een uitgebreide leveringsketen” ten volste te kunnen benutten. Ook belooft TSMC dat de fabriek zo milieuvriendelijk te werk zal gaan.

3nm en 5 nm-chips

Begin december 2016 was er nog het nieuws dat TSMC 15 miljard euro zou investeren in een fabriek voor 3nm en 5nm-chips. Die fabriek zou in 2022 opgeleverd worden en werd in samenwerking met de Taiwanese overheid opgezet. Sindsdien hoorden we vrij weinig over deze faciliteit, maar het lijkt om dezelfde plannen te gaan.

Bij de aankondiging toen deed TSMC zijn plannen voor de productie van chips op het 3nm procedé uitgebreider uit de doeken. De kleinste chips die het heeft zijn op dit moment 10nm. Pas zodra die breed gebruikt worden – als het goed is eind dit jaar – zal de stap naar 7nm-chips gemaakt worden en daarna zijn 5 en vervolgens 3nm aan de beurt. Ondanks dat de bouw van de fabriek een mooie stap in de goede richting is, zal het dus nog behoorlijk lang duren voordat de 3nm-chips in gebruik genomen kunnen worden.

Stevige concurrentiestrijd

TSMC is niet bepaald het enige bedrijf dat werkt aan de ontwikkeling van zo klein mogelijke chips. Ook Samsung, Intel en Global Foundries investeren hier miljarden in. IBM ligt verder voor op de rest: dat bedrijf wist in vorig jaar al succesvol 5nm chips te produceren.