Samsung en ADT lanceren samen DIY-beveiligingsproducten

Business

Samsung heeft vandaag een nieuw beveiligingssysteem voor thuisgebruik aangekondigd in de vorm van SmartThings. Opvallend is dat het bedrijf daarvoor een samenwerkingsverband met ADT is aangegaan. Dat specialiseert zich in de ontwikkeling van zakelijke en professionele beveiligingsproducten.

De basisbundel van dit systeem wordt in de Verenigde Staten voor 549,99 dollar verkocht. Het product heet de ADT Home Security Starter Kit en wordt geleverd met de Security Hub, twee deur- en raamdetectoren een bewegingssensor. De Security Hub is niet alleen het basisstation voor de rest van de apparaten, maar dient ook als hub voor het beheren van, en verbinden met andere door SmartThings gemaakte apparaten.

Afgezien van deze standaardkit, zal Samsung ook een uitbreidingsset verkopen. Deze Home Safety Expansion Pack bevat onder meer een rookdetector, brandalarm, koolmonoxide-melder en watersensor. Zonder die optioneel aan te schaffen diensten, is het DIY-set ongeveer gelijk aan die van bedrijven als Nest en Abode.

Optionele monitoring

De samenwerking van Samsung en ADT biedt meer mogelijkheden dan alleen een uitgebreide instapset. Consumenten beschikken namelijk ook over optionele monitoringdiensten. Die kunnen gekocht worden binnen de SmartThings-app voor smartphones en tablets. ADT belooft dat er geen telefoontjes voor nodig zijn en dat er ook geen contract komt.

Klanten kunnen zich zodoende op elk gewenst moment aan-, maar ook afmelden voor de monitoring. Er zijn twee opties: voor 14,99 dollar is er standaard monitoring van de sensordata en voor 24,99 dollar zijn er aanvullende veiligheidsdiensten. In de aankondiging stelt ADT dat het “gelooft dat iedereen het verdient zich veilig te voelen, en met deze lancering geven we de thuisbeveiligingsindustrie opnieuw vorm.”

De sets zijn vanaf 29 oktober te koop. De ADT Home Security Starter Kit wordt voor 549,99 dollar verkocht. De ADT Home Safety Expansion Pack is vanaf 199,99 dollar te koop.