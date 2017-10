Oracle wil ontwikkeling AI-applicaties vereenvoudigen

Apps & Software

Oracle zal met artificial intelligence as a service komen, iets wat een verlengde is van tools die het bedrijf zelf gebruikt om AI-aangedreven applicaties aan zijn klanten te leveren. Het softwareconcern wil het voor zijn klanten zo eenvoudiger maken om hen zelf kunstmatige intelligentie-apps te laten maken.

Amit Zavery, senior vicepresident bij Oracle Cloud, geeft aan dat het net als bij blockchain de bedoeling is om een set aan diensten te leveren aan klanten. Daarmee doelt de topman op een andere aankondiging die Oracle deed tijdens zijn evenement Oracle OpenWorld 2017, waarover al te lezen was op Techzine.

Met deze stap wil Oracle zijn gebruikers tools geven om apps bovenop de dienst te bouwen. Daarbij hoort ook het aanbieden van gemeenschappelijke frameworks, bibliotheken en ontwikkelingstools en ze beschikbaar maken als een platformdienst. Ontwikkelaars kunnen gebruikmaken van tools zoals Google Tensorflow, Caffe of Neo4j.

Door op Nvidia-GPU’s te draaien wordt voorzien in de snelheid die machine learning doorgaans vereist. Zavery geeft aan dat met de frameworks en tooling het niet eenvoudig is om een geïntegreerd aanbod op te zetten. De evolutie gaat volgens Zavery dusdanig snel dat het moeilijk is om bij te houden wat je daar omheen moet gebruiken op het gebied van API’s.

Tegenover TechCrunch vult Jack Berkowitz, vicepresident product en datascience van Oracle adaptive intelligence, aan dat het bedrijf zaken zover mogelijk probeert te pushen. Het interne ontwikkelteam levert een technologie waarvan het bedrijf intern zelf de grootste klant is. Oracle brengt de onderdelen samen zodat er intelligente apps gemaakt kunnen worden.

Naast kunstmatige intelligentie en blockchain ligt de focus tijdens Oracle OpenWorld 2017 ook op het nieuwe product Oracle 18c. Hiermee wil het softwareconcern een nieuwe stap in cyberveiligheid zetten met online verdedigen, zoals Techzine al berichtte.