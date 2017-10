Oracle onthult Container Native Application Development Platform

Services

Eén van de belangrijkste aankondiging van Oracle tijdens zijn OpenWorld-conferentie, is de Container Native Application Development Platform. Dit platform maakt gebruik van de uitgebreide cloudinfrastructuur die het bedrijf vorig jaar introduceerde, zodat de moderne ontwikkelaar die applicaties in de cloud bouwt voor Oracle kiest.

Drie nieuwe diensten maken dit platform mogelijk, te weten Oracle Container Engine, Oracle Container Registry Service en Oracle Container Pipelines. Het eerste onderdeel zorgt voor een beheerde Kubernetes-service om Kubernetes-clusters te managen en beheren. De Oracle Container Registry Service is, zoals zijn naam al doet vermoeden, een private container registratiedienst voor het opslaan en delen van container-beelden over meerdere deployments.

De laatste dienst is een volledige container-lifecycle managementdienst. De services kunnen gezamenlijk of afzonderlijk afgenomen worden. Met het platform speelt Oracle ook in op de ontwikkeling van het Platform as a Service-aanbod en zijn applicatie-initiatief, zo laat Bob Quillin van Oracle aan ZDNet weten. Hij noemt containers en container-native apps één van de “killer apps to use on top of bare metal.”

Standaard stack

Het platform gebruikt een open, standards-based aanpak met het gebruik van Kubernetes 17. De registratiedienst gebruikt een Docker V2-compliant API. Quillin geeft aan dat als klanten zich op de cloud bevinden, een zelfde gespiegelde stack waar ze in kunnen pluggen willen. Die moet consistent zijn met de standaarden van de organisatie. De topman laat weten dat niet alleen Oracle daardoor aangedreven wordt, maar ook de gehele community.

Er is daarbij een stack die een standaard wordt, zo verklaart Quillin. Personen zouden daarbij hun vendors pushen door te zeggen: “dit is een stack waarvan we willen dat jij die gebruikt omdat we die stack intern gebruiken.” Daarmee sluit Oracle zijn verklaring over het Container Native Application Development Platform af.

Overigens is dit niet de enige onthulling die het softwareconcern deed tijdens OpenWorld. Zo schreven we al over een blockchain-cloudservice voor grote bedrijven en de ambitie van Oracle om de ontwikkeling van AI-applicaties te vereenvoudigen.